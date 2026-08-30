Tři věci, na které dešťovku nesmíte použít, i když vám to přijde logické. Za porušení hrozí pokuta i zdravotní riziko

Kdo si představuje, že problém začíná a končí u samotného zachycení srážek, míří vedle. Rozhodující okamžik nastává, jakmile vodu použijete a ona změní svou jakost. V tu chvíli se z neškodné dešťovky může stát odpadní voda se vším, co k tomu patří: povinnostmi, limity i pokutami. Tři situace, na které Češi narážejí nejčastěji (mytí auta, rozvody v domě a nekontrolovaný odtok), ukazují, kde přesně ta hranice leží.
Kdy se dešťovka promění v odpadní vodu a proč na tom záleží
Klíčový paragraf se skrývá v
§ 38 vodního zákona. Odpadní vodou se rozumí voda použitá ve stavbách či zařízeních, u které došlo ke změně jakosti. A pozor, pokud se na vaši nemovitost napojuje jednotná kanalizace, srážková voda se stává odpadní vodou už pouhým vtokem do stoky. Sud pod okapem tedy žádný zákon neporušuje. Problém začíná ve chvíli, kdy vodu z toho sudu vylijete na auto, pošlete ji do pračky nebo ji necháte odtéct přes zpevněnou plochu do kanalizační vpusti.
Český právní rámec přitom dešťovku nezatracuje. Stavební zákon dokonce ukládá, aby srážky na pozemku byly přednostně akumulovány, využity, vsáknuty nebo odpařeny. Teprve když nic z toho nelze, smí se odvádět jinam. Stát tedy zachycení podporuje, ale hlídá, co se s vodou děje potom.
Mytí auta dešťovkou: kde číhá pokuta až půl milionu
Představte si sobotní odpoledne, hadici napojenou na nádrž a auto na příjezdové cestě. Ekologický záměr? Bezpochyby. Jenže § 39 odst. 10 vodního zákona zakazuje mýt motorová vozidla ve vodních tocích i na místech, kde hrozí ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. A zákon nerozlišuje, zda z hadice teče pitná voda, nebo zachycená srážková. Podstatné je místo, kam znečištěná směs detergentů, olejových zbytků a silničního prachu po umytí odteče.
Fyzické osobě hrozí za porušení tohoto zákazu sankce do 20 000 Kč. Pokud by ale vodoprávní úřad jednání vyhodnotil jako nezajištění opatření při zacházení se závadnými látkami a ohrožení vod, sazba vyskočí až na 500 000 Kč. Rozhoduje konkrétní situace: zpevněná plocha se spádem k potoku představuje výrazně vyšší riziko než štěrková plocha s vsakovací jámou.
Metodické doporučení Ministerstva zdravotnictví přitom mytí vozidel jako využití užitkové vody připouští, ovšem za podmínky, že voda je hygienicky zabezpečená a odtok řádně vyřešený. Střet tedy neleží v samotné dešťovce, ale v kombinaci místa, odtoku a kvality vody po použití.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Dešťovka v domě: tři hygienické pasti, o kterých se nemluví
Jakmile srážková voda vstoupí do budovy, přechází do režimu užitkové vody. A tady vstupuje do hry
metodické doporučení Ministerstva zdravotnictví zveřejněné ve Věstníku MZ 16/2023. Stanovuje tři zásadní mantinely: Absolutní oddělení od pitné vody. Rozvod užitkové vody nesmí být propojen s rozvodem pitné. Každý kohoutek, každá odbočka musí být viditelně označena. Metodika vyžaduje i pravidelné prověřování, zda k zakázanému propojení nedošlo. Zákaz použití pro pití, vaření, oplach potravin, osobní hygienu a mytí nádobí. Dešťovka v pračce nebo ve splachovači projde. V kuchyňském dřezu nebo ve sprše nikoli. Bakteriologická kontrola. Státní zdravotní ústav upozorňuje na zvýšené riziko výskytu bakterií E. coli, Legionella pneumophila a Pseudomonas aeruginosa. Nejnebezpečnější jsou aplikace vytvářející aerosol, typicky tlakové mytí, kde se drobné kapky dostávají do dýchacích cest.
Podle našeho úsudku největší potíž u domácích systémů nepředstavuje samotná nádrž, ale kombinace rozvodů v domě, neřešeného přepadu a chybějícího provozního řádu. Kdo si nechá nainstalovat podzemní jímku s čerpadlem a napojením na toalety, měl by počítat s tím, že stavební úřad, vodoprávní úřad i krajská hygienická stanice mohou chtít vidět dokumentaci.
Odtok po použití: skrytá hranice, kterou většina majitelů přehlíží
Voda, která odteče ze zpevněné plochy po mytí terasy nebo po kropení dvorku, už nese stopy znečištění. Pokud zamíří do jednotné kanalizace, podléhá kanalizačnímu řádu schválenému vodoprávním úřadem pro danou síť. Provozovatel kanalizace stanovuje limity znečištění a odběratel má povinnost je dodržovat, někdy i sám kontrolovat. Viditelné znečištění typu pěna nebo olejové skvrny hygienická metodika výslovně nepřipouští.
Pravidla se navíc liší obec od obce. Celostátní rámec dává vodní zákon, ale konkrétní podmínky pro vypouštění do kanalizace závisejí na schváleném kanalizačním řádu, ochranných pásmech vodních zdrojů i mimořádných omezeních při stavu nedostatku vody, která se vyhlašují územně. V ochranných pásmech I. a II. stupně může být domácí nakládání s vodou posuzováno přísněji.
Kdo si chce ověřit, zda jeho systém vyhovuje, má se obrátit na místně příslušný stavební úřad kvůli stavbě a na vodoprávní úřad kvůli nakládání s vodami. Pokud rozvádí dešťovku po domě, přidává se krajská hygienická stanice.
Kolik litrů ještě projde bez povolení a kde začíná stavební režim
Jednoduchá celostátní hranice „od kolika litrů podzemní nádrž automaticky vyžaduje povolení“ v českých předpisech neexistuje.
Ministerstvo pro místní rozvoj sice vymezuje kategorii drobných staveb podle nového stavebního zákona, ale automatické zařazení každé podzemní nádrže do této kategorie z dostupných materiálů nevyplývá. Volně stojící sud pod okapem zůstává jednoduchým domácím vybavením. Větší podzemní zásobník s čerpadlem, přepadem a napojením na dům už vstupuje do stavebního a technického řešení pozemku, a s ním i do povinnosti mít na pozemku vyřešené hospodaření se srážkovými vodami.
Praktická rada: před instalací většího systému se vyplatí osobní návštěva stavebního a vodoprávního úřadu. Pět minut u přepážky může ušetřit měsíce dodatečného papírování, a případnou sankci, jejíž výše závisí na právní kvalifikaci konkrétního pochybení.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák