Za socialismu stál 40 Kčs a měla ho v kredenci každá hospodyně. Dnes je z něj sběratelská rarita za 5 000 Kč

Prosklená baňka v drátěné síti, syčení bublinek a sklenice domácí sodovky během chvilky. Sifon k československé kuchyni patřil stejně samozřejmě jako plechovky na mouku a cukr. Většina těch lahví se dnes krčí kdesi na půdě nebo vzadu v kredenci a majitelé je berou jako veteš. Přitom po některých kusech sběratelé vysloveně jdou a za ten pravý dají nečekané peníze.
Od lékárenské kuriozity k limonádě v kuchyni
Bublinky ve vodě brali lidé zpočátku spíš jako vědeckou kuriozitu. Že se dá obyčejná voda obohatit oxidem uhličitým, na to přišli badatelé už koncem 18. století a perlivá voda pak dlouho platila za léčivou. Sycené minerálky se podávaly nemocným a sháněly se v lékárnách.
První sifonovou láhev, jak ji zhruba známe dnes, si nechali patentovat Francouzi v roce 1829. Odtud vedla cesta k průmyslové výrobě sodovky a sifon se z lékáren přesunul nejdřív do restaurací a nakonec i do domácností. V českých kuchyních zdomácněl koncem 19. století a v šedesátých až osmdesátých letech patřil takřka ke každé rodině.
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Ovládání zvládlo i dítě. Do baňky se nalila studená voda, do hlavice se zašrouboval malý náboj plněný oxidem uhličitým a stačilo zmáčknout páčku. Ven vytryskla perlivá voda a s kapkou sirupu byla limonáda hotová prakticky na počkání.
Náboje se ovšem musely pořád dokupovat. Balily se obvykle po deseti a visely na pultě v drogerii i v koloniálu vedle běžného zboží. Kolem skleněné baňky se proplétal charakteristický drát a měl svůj důvod. Uvnitř panoval přetlak, a kdyby nádoba praskla, hustá mřížka úlomky zachytila, aby nelítaly po kuchyni. Pamětníci si dodnes vybaví, jak občas nějaký sifon v hospodě pod tlakem povolil a postříkal půlku výčepu.
Dvě dílny, které znal celý národ
U nás se prodávala dvě provedení. Skleněné lahve opletené drátem pocházely z děčínského výrobního družstva Kovočas. Odolnější a prakticky nerozbitné kusy z eloxovaného hliníku dodával podnik Sandrik, který je vyráběl v závodě v Moravské Třebové.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchařka ve školní jídelně za celý měsíc i s prázdninami? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist Tuzemská výroba sifonových lahví běžela ve dvou provedeních a definitivně skončila v roce 2005. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Tuzemská produkce definitivně skončila v roce 2005. Kdo chtěl potom vyrábět sodovku postaru, musel zalovit v bazaru nebo narazit na prodejce se zbytky starých zásob. Nové lahve, které se dnes objevují v prodeji, pocházejí skoro výhradně ze zahraničí.
Proč obyčejná láhev najednou stojí tisíce
Když byl sifon na vrcholu, poklad v něm nikdo neviděl. Nová láhev vyšla na pár desítek korun a patřila k úplně běžnému spotřebnímu zboží. Dnes je situace úplně jinde. Zachovalý kus se na aukcích běžně prodává kolem dvou a půl tisíce korun a u opravdu vzácných lahví v perfektním stavu se cena přehoupne i přes pět tisíc.
Rozdíly mezi jednotlivými kusy jsou přitom obrovské. Ošoupaný hliník z konce socialismu spadne na pár stovek korun, kdežto sklo s celistvou drátěnou sítí atakuje rovnou tisíce.
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Ne každá stará láhev má cenu a rozhoduje hlavně stav. Nejvíc záleží na hlavici: dokud drží tlak a není narušená korozí, zůstává hodnota vysoko. Jakmile je na ní vidět amatérská oprava nebo nový lak, zájem kupců rychle opadne.
Napovědět umí i sklo. Tlustší stěna s nazelenalým nádechem obvykle znamená letitější výrobu a sběratelé nejvíc touží po netradičních barevných odstínech. Vodítkem bývá také výrobní označení vyražené vespod nebo v hlavici, přičemž kousky z děčínského Kovočasu jdou na odbyt nejlíp. A jedno varování: leštěním do vysokého lesku hodnotě spíš ublížíte. Sběratelé totiž stojí o přirozenou patinu let, kterou nový lesk jen schová.
Sifon se dnes vrací i do módy. Moderní výrobníky perlivé vody jedou na podobném principu, jen pohodlněji, a staré lahve zase plní police jako retro dekorace. Než tedy podobnou láhev někdo odloží do sběru, měl by aspoň zvážit, jestli náhodou nedrží v ruce vyhledávaný sběratelský kus.
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Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sifonov%C3%A1_l%C3%A1hev, https://www.toprecepty.cz/clanky/10249-pribeh-sifonove-lahve-z-lekaren-na-jidelni-stoly-aneb-jak-se-perliva-voda-stala-soucasti-kazdodenniho-zivota/, https://www.nespechej.cz/clanky/vzpominate-na-sifon-drive-samozrejmost-dnes-sberatelsky-klenot-20251125-5678.html, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/retro-sifony-hodnota-sberatele, https://www.tiscali.cz/tenhle-skleneny-sifon-na-sodovku-mela-v-cssr-kazda-druha-kuchyne-dnes-za-nej-sberatele-zaplati-klidne-i-5-000-kc-703813