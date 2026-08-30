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Rajčata na konci léta odmítají dozrát. Metoda s rýhou u kořenů je donutí zčervenat za pár dní bez trhání z keře

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Jeden řez rýčem do země kolem rajčete dokáže v posledních srpnových týdnech přimět zelené plody, aby konečně začaly rudnout.
Rajčata na konci léta odmítají dozrát. Metoda s rýhou u kořenů je donutí zčervenat za pár dní bez trhání z keře

Rajčata na konci léta odmítají dozrát. Metoda s rýhou u kořenů je donutí zčervenat za pár dní bez trhání z keře

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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