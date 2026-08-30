Rajčata na konci léta odmítají dozrát. Metoda s rýhou u kořenů je donutí zčervenat za pár dní bez trhání z keře

Princip je prostý: částečné přeseknutí kořenů vyvolá mírný stres, na který rostlina reaguje přesměrováním energie z dalšího růstu do dozrávání už nasazených plodů. Newsletter katedry rostlinných věd Montana State University popisuje tuto techniku jako pozdně sezónní prořezávání kořenů: obloukový řez v půdě zhruba 15 až 30 centimetrů od stonku, bez vyhazování zeminy, provedený jedním pohybem ostrého rýče.
Proč rajčata na konci léta zarytě zůstávají zelená
Od opylení květu potřebuje plod rajčete běžně šest až osm týdnů, než dosáhne plné zralosti. České srpnové a zářijové noci často klesají pod 13 °C a právě chladnější průběh podle Iowa State University prodlužuje vybarvování o dalších sedm až deset dnů. Cornell Cooperative Extension doplňuje, že optimální teplotní okno pro zrání leží kolem 21 až 24 °C; jakmile se teploty opakovaně propadají pod tuto hranici, syntéza lykopenu v plodech zpomaluje.
K tomu přibývá vlhko. Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ upozorňuje, že plíseň rajčete se aktivuje zejména při vyšší vzdušné vlhkosti, vydatnějších srážkách a chladných nocích, tedy přesně v podmínkách přelomu léta a podzimu. Pěstitel tak čelí dvojímu soupeři: pomalému zrání a rychle postupující chorobě.
Jak kořenový stres přinutí plody chytat barvu
Biologická logika za rýhou stojí na stresových a zracích hormonech. Recenze publikovaná ve Frontiers in Plant Science popisuje, že kyselina abscisová (ABA) funguje u klimakterických plodů, mezi které patří i rajče, jako nadřazený regulátor ethylenu, hlavního spouštěče dozrávání. Mírné omezení kořenové funkce simuluje sucho a nedostatek živin, čímž rostlina brzdí vegetativní expanzi a upřednostňuje plody v fázi „mature green“.
Montanský newsletter uvádí, že po provedení řezu mohou plody začít měnit odstín během několika dnů. Pevnou univerzální lhůtu do plného zčervenání ale žádný z dohledaných zdrojů neuvádí; výsledek závisí na stupni zralosti plodu, aktuálním počasí i zdravotním stavu keře.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Tři kroky se silnější oporou než samotná rýha
Kořenový řez dává největší smysl v kombinaci s dalšími zásahy na konci sezóny, které sdílejí tutéž logiku přesměrování energie a mají v univerzitních doporučeních pevnější zakotvení:
Odstranění nových květů a drobných zárodků. Každý květ, který v druhé polovině srpna teprve rozkvétá, nemá reálnou šanci dozrát před mrazem. Jeho odstraněním ušetříte rostlině sílu pro existující plody. Zaštípnutí vrcholu (topping). Iowa State University doporučuje seříznout hlavní výhon čtyři až šest týdnů před očekávaným prvním mrazem; v českých podmínkách to vychází přibližně na přelom srpna a září. Omezení zálivky. WSU Extension radí od poloviny srpna snížit přísun vody; méně vlhkosti v kořenové zóně tlumí další růst a současně omezuje podmínky příznivé pro plísně.
Kořenová rýha pak funguje jako poslední akcelerátor u zdravých keřů s dorostlými plody. Na nemocnou nebo už vysílenou rostlinu ji aplikovat nemá smysl, zbytečně silný stres může spíš urychlit kolaps než dozrání.
Kdy v české sezoně 2026 ještě stihnete dozrávání na keři
Měsíční výhled ČHMÚ pro období 24. srpna až 20. září 2026 počítá v prvních dvou týdnech s průměrnými denními maximy kolem 24 °C a nočními minimy kolem 12 °C. Denní teploty tak stále spadají do pásma příznivého pro vybarvování; limitujícím faktorem bude spíš vlhkost vzduchu a případné srážkové epizody, které mohou během pár dnů rozjet plísňové napadení.
Praktický přechodový bod pro stažení úrody dovnitř je tehdy, když plody dosáhnou fáze „breaker“ nebo „pink“ (první náznak růžovění) a zároveň se zhorší počasí nebo se objeví skvrny na listech. Od této fáze už pobyt na keři nepřináší výrazný kvalitativní bonus oproti dozrání v papírovém sáčku s jablkem při pokojové teplotě. Cornell udává, že takto uložené plody dozrají během několika dnů až zhruba týdne; Illinois Extension mluví o jednom až pěti dnech podle stupně nezralosti. Klíčové je vyhnout se teplotám pod 12 až 13 °C, které kazí chuť i texturu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák