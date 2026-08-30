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Vědci prozradili, v kolik hodin bychom ideálně měli chodit spát: Této rady se drží jen hrstka lidí

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Vědci zjistili, že čas usínání může souviset se zdravím srdce. Nejlépe podle studie vychází pravidelné uléhání mezi 22. a 23. hodinou.
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Zdroj: Fotografie: Magnific
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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