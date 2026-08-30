Danuše Nerudová čelí nechutným výhružkám, které s politikou nemají nic společného: S těmito zprávami musela dojít na policii

Danuše Nerudová zveřejnila zprávu, která překročila jakékoli meze nesouhlasu. Z textu šlo totiž spíš o zastrašování.
Europoslankyně na svém Instagramu ukázala vulgární vzkaz, který jí přišel do zpráv od neznámého muže. Objevily se v něm odporné nadávky, řeči o smrti i fyzickém napadení. Sama se k celé věci vyjádřila poměrně jednoduše, ale výstižně: „Jiný politický názor není problém. Výhrůžky ano. Tohle není svoboda slova. Tohle je zastrašování.“ A my v redakci In-Lifestyle.cz nemůžeme než souhlasit.
Když se z politické hádky stane nátlak
Zarazila nás hlavně jedna věc. Ve veřejné debatě se čím dál víc hází do jednoho pytle ostrý slovník, ironie, provokace a skutečné výhrůžky. Jenže mezi tím je obrovský rozdíl. Nerudová dlouhodobě patří mezi političky, které vyvolávají silné emoce, a v posledních dnech byla vidět také kvůli sporům na sociálních sítích. Stačí připomenout její slovní střet na síti X s Oto Klempířem kvůli financování vstupu do státních muzeí a galerií. Jenže ani neoblíbenost nebo kontroverznost politika nesnižuje hranici toho, co je přijatelné.
Nejhorší snad není ani samotná vulgarita, jakkoli je odpudivá. Důležitější je způsob uvažování, který se kolem podobných útoků okamžitě rozběhne. Když veřejně činná žena ukáže takový vzkaz, rychle se najdou lidé, kteří začnou probírat, co tomu předcházelo, jestli nebyla moc ostrá nebo zda si reakci sama nepřivolala. Tím se ale výhrůžky omlouvají až nebezpečně snadno. Výhrůžka není tvrdší forma argumentu. Je to pokus člověka zatlačit, umlčet, dostat ho z prostoru.
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Nejde jen o jednu zprávu
Danuše Nerudová už dřív mluvila o tom, kam útoky na političky míří. Ve videu Mezi Prahou a Bruselem otevřeně popisuje, že se do nich často vtahuje i rodina a děti. Tady je podle nás jádro současné situace. Ne v tom, že internet dokáže být sprostý, to nikoho nepřekvapí. Spíš v tom, jak rychle se hrubost stává běžným pozadím, nad kterým část publika mávne rukou.
Za pozornost stojí i reakce známých tváří. Nerudové se veřejně zastali Martina Pártlová a Josef Maršálek. Není to jen okrajová poznámka, je to jasný signál, že podobné útoky už nezůstávají zavřené uvnitř politické bubliny. Téma přijatelného jazyka se přesouvá před širší publikum a děje se to dost rychle.
Tento případ není pouze o jedné političce a jednom odporném vzkazu. Dotýká se toho, čemu ještě říkáme debata. Pokud si veřejnost zvykne, že žena v politice dostane přání smrti a za den se to zařadí mezi další internetové přestřelky, problém neleží jen u autora zprávy. Leží i v otupění těch, kteří situaci sledují.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Danuše Nerudová čelí výhrůžkám smrtí, které řeší s policií: Odpůrci jednoznačně zašli příliš daleko byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.