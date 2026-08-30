Petr Pavel poslal Babišovi neobvykle jedovatý vzkaz: Tato ostrá slova jsou však prý jen začátek

Petr Pavel tentokrát odložil obvyklou opatrnost. Řekl poměrně natvrdo, že do role prezidenta, který jen mlčky přihlíží, se zatlačit nenechá.
Na obyčejné popichování mezi Hradem a Strakovou akademií, jakých už česká politika nabídla dost, jsme v redakci In-Lifestyle.cz zvyklí. Nicméně je pro nás novinkou způsob, jakým Pavel o své funkci mluví. Méně uhlazeně, než je u něj zvykem, víc napřímo. V závěru ani nejde o nějakou hádku, ale rozhodně o jasný a rázný vzkaz.
Prezident nechce stát jen u protokolu
Pavel v rozhovoru pro Reflex uvedl, že Andreje Babiše nevnímal a nevnímá jako protivníka. Připustil ovšem, že společnou pragmatickou cestu zatím nenašli. Nejvíc z celé jeho mluvy utkvěla v naší paměti věta, že pouhým „kladečem věnců“ nikdy nebude. Tím se dost jasně postavil proti představě, že hlava státu má být u zahraniční a bezpečnostní politiky jen jakousi doprovodnou dekorací.
A ani nejde o to, jestli se dva politici mají rádi, nebo nemají. Jádrem sporu je výklad prezidentské role. Pavel připomněl, že prezident je podle Ústavy jednou z institucí, která zastupuje Česko navenek, a že se hlava státu podílí i na výkonu zahraniční a bezpečnostní politiky. V politické debatě to není jen prachobyčejná poznámka. Víc to lze vnímat jako upozornění vládě, že Hrad se s čistě slavnostní funkcí smířit zkrátka a jistě nehodlá.
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Ráznější tón může znamenat únavu, ale také promyšlený tah
Pavel tentokrát nepůsobil jako ten známý chladný technokrat, na kterého si veřejnost už zvykla. Obvykle mluví věcně, někdy skoro až suše, dalo by se říct. Jenže když teď zaznělo, že nebude jen panákem do počtu, bylo v tom slyšet jeho lehké podráždění. Možná i obyčejná únava z toho, že se jeho pravomoci neustále dokola zpochybňují.
Do stejné linky zapadá i dřívější napětí kolem summitu NATO, kdy Pavel po Babišovi požadoval, aby doložil svá tvrzení o poškozování českých zájmů, případně je stáhl. Andrej Babiš už předtím v rozhovoru pro Deník tvrdil, že prezident si Ústavu vykládá po svém. To už není běžná slovní výměna na jeden den. Tady se přetlačují dvě představy o tom, kde moc začíná a kde končí.
Co z toho vystupuje nejvíc
Nejvýraznější je rozdíl oproti Pavlovu běžnému projevu. Prezident se dlouho drží role klidné a předvídatelné hlavy státu. Když právě on použije ostřejší formulaci, má to větší dopad než u politika, od kterého se konflikt čeká prakticky pořád. Mluvit o otevřené válce by ale bylo moc. Pavel takové označení sám odmítá. Faktem zůstává, že rozdílné názory mezi Hradem a premiérem už nejsou schované někde v zákulisních debatách. Jsou venku, před kamerami a v rozhovorech. A oba politici je využívají i jako vzkaz svým voličům.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Prezident Pavel poslal Babišovi neobvykle jedovatý vzkaz: Slova o kladeči věnců rozdělila společnost byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.