„Znalost něčeho krom udávání kamarádů." Nerudová se pustila do Klempíře kvůli hradům zdarma, ministr jí nic nedaroval

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„Znalost něčeho krom udávání kamarádů." Nerudová se pustila do Klempíře kvůli hradům zdarma, ministr jí nic nedarovalPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Spor o bezplatné vstupy na státní památky se během dvou dnů na síti X přerodil v osobní přestřelku, v níž padla spolupráce s StB, bruselské příjmy i narážky na politickou příslušnost.
Danuše Nerudová
Zdroj: Nextfoto
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Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
- Syn se o ni nemohl starat, sama už to nezvládala. Yvetta Simonová popsala, jak v 97 letech přijala domov seniorů
- Velká rána pro Pastrňáka: Bostonu obětoval nejlepší roky kariéry, teď s ním šéf klubu vymetl podlahu. Fanoušci zuří
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