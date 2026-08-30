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Syn se o ni nemohl starat, sama už to nezvládala. Yvetta Simonová popsala, jak v 97 letech přijala domov seniorů

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Yvetta Simonová po šesti týdnech zkušebního pobytu utekla domů. Za pár hodin volala zpátky, sama už to nedala.
Syn se o ni nemohl starat, sama už to nezvládala. Yvetta Simonová popsala, jak v 97 letech přijala domov seniorů

Syn se o ni nemohl starat, sama už to nezvládala. Yvetta Simonová popsala, jak v 97 letech přijala domov seniorů

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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