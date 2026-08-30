Tenhle hrnec nikdy nedávejte na indukci. Většina lidí to netuší a pak lituje

Indukční deska je dnes chloubou spousty kuchyní. Vaří rychle, šetří energii a její hladké sklo vypadá elegantně. Jenže právě to sklo je zrádné. Stačí jeden nesprávný hrnec a na desce zůstane škrábanec, který už jen tak nezmizí. A nejde přitom o žádné exotické nádobí, nejčastěji za to může kousek, který má doma skoro každý.
Litina topí výborně, ale desku umí rozškrábat
Litinové hrnce jsou miláčkem každého kuchaře. Železo je od přírody magnetické, takže na indukci fungují skvěle, dlouho drží teplo a hodí se na pomalé dušení i na pečení v troubě. Právě proto jim lidé bez obav věří a používají je den co den.
Háček je v jejich váze a ve dně. Těžký litinový hrnec s hrubým, neopracovaným dnem se na skleněné desce chová jako smirek. Když ho po povrchu jen posunete místo toho, abyste ho zvedli, zůstanou po něm jemné rýhy. A pokud vám takový kus spadne nebo ho postavíte prudce, křehké sklo může na hraně i prasknout. Stejně zrádné je nádobí z kameniny a neglazované keramiky, které mívá dno úplně stejně drsné.
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Řešení není litinu vyhodit. Stačí ji vždycky nadzvednout a přenést, nikdy netahat, a sáhnout po kusech s hladce broušeným dnem, které výrobce přímo označuje jako vhodné na indukci.
Hliník, měď a sklo se na indukci ani neohřejí
Druhá skupina hrnců vás potrápí jinak, vůbec se totiž na desce nezahřeje. Indukce pracuje s magnetickým polem a rozpálí jen nádobí, které na magnet reaguje. Tuhle vlastnost nemají:
běžný hliník, měď, mosaz, varné sklo, porcelán, keramika bez speciální vrstvy. Přečtěte si také: Tuhle věc nikdy nedávejte do trouby k pečení. Většina Čechů to dělá a pak nechápe, proč jim maso vysychá
Můžete pod nimi točit knoflíkem, jak chcete, a voda se stejně neohřeje. Spousta starších hrnců a pánví po babičce proto na nové desce najednou přestane sloužit. Výjimkou jsou moderní hliníkové pánve, které mají zespodu přidané feromagnetické dno. To už funguje, ale poznáte ho jen podle značení nebo testu.
Vhodné nádobí poznáte magnetem a rovným dnem
Nemusíte nic hádat. Zkoušku zvládnete za pár vteřin, když ke dnu hrnce přidržíte obyčejnou magnetku z lednice. Přisaje-li se pevně, poslouží takový hrnec na indukci bez potíží. Když nedrží, deska ho buď nerozezná vůbec, nebo se bude ohřívat mizerně.
Druhá věc, na kterou koukejte, je samotné dno. Má být rovné, silné a stabilní, aby dosedlo na sklo celou plochou. Zprohýbané nebo vypouklé dno dělá jen malý kontakt, hrnec se kýve a ohřev se táhne. Roli hraje i průměr. Když je dno výrazně menší než varná zóna, deska hrnec někdy vůbec nenačte a část energie se ztrácí nadarmo. Výrobci navíc vhodné nádobí značí symbolem cívky nebo nápisem induction, který najdete na dně nebo na krabici.
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Nejdůležitější kontroly shrnuje následující tabulka:
Na co se dívat Vhodné nádobí Když něco nesedí magnet u dna drží pevně deska nádobí nerozezná nebo se ohřívá mizerně tvar dna rovné, silné a stabilní, dosedne na sklo celou plochou zprohýbané nebo vypouklé dno má malý kontakt, hrnec se kýve a ohřev se táhne průměr dna odpovídá varné zóně při výrazně menším dně deska hrnec někdy nenačte a část energie se ztrácí nadarmo Cukr, drobky a studený hrnec desku ničí potichu
I to nejlepší nádobí desce ublíží, když zapomenete na pár maličkostí. Připálené zbytky a mastnota na dně hrnce se chovají stejně jako drsná litina a při zahřátí sklo poškrábou. Proto dno před postavením na desku otřete a udržujte ho čisté.
Zbytky jídla na dně hrnce a zapečený cukr poškodí sklo desky stejně spolehlivě jako hrubá litina. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Zvláštní pozor si dejte na cukr a sladké šťávy. Na rozpáleném skle se během chvilky karamelizují a zapečou tak, že po nich zůstane matná skvrna, kterou už nevyleštíte. Proto je stírejte hned, jak něco ukápne, klidně i za horka. Sklu vadí také velké teplotní skoky. Ledově studená nádoba postavená rovnou na žhavou zónu nebo rozpálený hrnec odložený na už vychladlé sklo materiál zbytečně namáhají. Když si tyhle drobné návyky pohlídáte, indukce vám vydrží krásná spoustu let.
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Zdroje: https://www.candy-home.com/cs_CZ/blog/jake-nadobi-na-indukcni-desku/, https://support.electrolux.cz/support-articles/article/jake-kuchynske-nadobi-je-vhodne-pro-varne-zony-s-indukcnim-ohrevem, https://www.pottenpannen.cz/recepty-a-rady/jake-nadobi-pouzivat-na-indukci, https://bydleni.instory.cz/3155-jak-si-neznicit-varnou-desku-pozor-na-cukr-a-studene-hrnce.html, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/varna-deska-skrabance-20300305.html, https://www.parolek-shop.cz/nase-novinky/varna-deska-indukcni-nebo-sklokeramicka/