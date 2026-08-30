Reklama
4 min
Konec odkapávačů na nádobí (2026)? Finové mají geniální náhradu, pracovní deska zůstane úplně prázdnáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ve finských kuchyních visí nad dřezem nenápadná skříňka, ve které nádobí uschne […]
Konec odkapávačů na nádobí (2026)? Finové mají geniální náhradu, pracovní deska zůstane úplně prázdná
Zdroj: Spotřebitelov.cz
Reklama
Dobrá zpráva pro seniory: Od října jim na účet přijde o 1 200 Kč víc. Stačí bydlet ve správném okrese
Teplá voda až o 20 000 Kč ročně levněji: Stát na přechod přidá až 60 tisíc, stačí splnit 1 podmínku
Elektrický bojler pracuje tiše a bez údržby, a tak si málokdo pohlídá, […]
To není vtip? Kaufland pro rok 2026 přichází s revoluční novinkou, bude rozdávat potraviny zdarma
Zní to jako reklamní přehánění nebo aprílový žert půl roku po termínu. […]
Juchelka couvá ze svých slibů: Zastropování důchodového věku na 65 let se odkládá, co za tím je?
Lidé, kteří počítali s tím, že do penze půjdou nejpozději v 65 […]
Ze státního důchodu vyjdou senioři jen ve 4 zemích Evropy: Češi si stěžovat nemůžou, jsou na tom líp než Němci
Když se řekne spokojený důchodce, většině lidí se vybaví Němec nebo Rakušan […]
Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
Za socialismu stál 40 Kčs a měla ho v kredenci každá hospodyně. Dnes je z něj sběratelská rarita za 5 000 Kč
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:13
3 min
Retro punčové řezy bez cukrářské praxe, které chutnají jako ze staré cukrárny
Cooky.cz
dnes, 04:12
5 min
Tři věci, na které dešťovku nesmíte použít, i když vám to přijde logické. Za porušení hrozí pokuta i zdravotní riziko
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 04:10
5 min
Muž ohlásil krádež luxusního audi. Vůz následně rozprodával na díly
Karlovarská Drbna
dnes, 04:04
1 min
Otec byl chudý a neměl peníze na lepší konzoli, tak se synem roky hráli na PS2. Jako dospělý mu to vrátil způsobem, který dojme
Mobify.cz
dnes, 04:03
4 min
Reklama
Tenhle hrnec nikdy nedávejte na indukci. Většina lidí to netuší a pak lituje
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:03
4 min
Rajčata na konci léta odmítají dozrát. Metoda s rýhou u kořenů je donutí zčervenat za pár dní bez trhání z keře
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 04:00
3 min
Mezinárodní den obětí násilného zmizení: Jak to vypadá, když vás vymaže vlastní stát
NESPECHEJ.cz
dnes, 04:00
3 min
Dobrá zpráva pro seniory: Od října jim na účet přijde o 1 200 Kč víc. Stačí bydlet ve správném okrese
Spotřebitelov.cz
dnes, 04:00
3 min
Kdo umí hýbat ušima, používá svaly staré 25 milionů let. Vědci zjistili, že se zapínají při snaze rozlišit hlas v hlučném prostředí
VědaŽivě.cz
dnes, 04:00
5 min
Reklama
Konec odkapávačů na nádobí (2026)? Finové mají geniální náhradu, pracovní deska zůstane úplně prázdná
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:59
4 min
Řezník, který uřezával hlavy. Policie měla podezřelého, důkaz ale nikdy nenašla
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 03:59
Z rebela z Nightwork k druhému manželství. Jakub Prachař si zažil slávu, rozvod i nový začátek
Žena.cz
dnes, 03:59
Teplá voda až o 20 000 Kč ročně levněji: Stát na přechod přidá až 60 tisíc, stačí splnit 1 podmínku
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:58
3 min
To není vtip? Kaufland pro rok 2026 přichází s revoluční novinkou, bude rozdávat potraviny zdarma
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:57
3 min
Reklama
Juchelka couvá ze svých slibů: Zastropování důchodového věku na 65 let se odkládá, co za tím je?
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:56
3 min
Ani mouka, ani žloutek. Omáčka zhoustne díky 1 surovině, kterou má doma každý ve spíži
Bruneta v kuchyni
dnes, 03:50
3 min
Slibnou konstrukci pohřbila nespolehlivost. Chrochtadlo pak změnilo železnici k horšímu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:40
Zelinář prosí Čechy: brambory doma nikdy neskladujte takhle. Většina lidí kvůli tomu vyhodí půlku sáčku
Bruneta v kuchyni
dnes, 03:37
4 min
Lidé s vysokou inteligencí často říkají tyto 3 věty
FAJNTIP.cz
dnes, 03:30
4 min
Reklama
Rusko chce vyděsit Západ testem mezikontinentální střely. Je násobně silnější než bomba z Hirošimy
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
Kupka nemá nic jisté, naznačuje vlivný člen ODS a varuje před Babišovou kleptokracií
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
„Zírali a mlčeli. Snad ani nerozuměli rusky.“ Srpen 1968 očima rozhlasové elévky
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
Trend jménem japonská strava. Objevte tajemství dlouhověkosti a štíhlé postavy
Krasnezeny.eu
dnes, 03:25
2 min
Spotřebu energie při praní lze jedinou změnou nastavení snížit až o 50 %. Tuto nenápadnou možnost však téměř nikdo nevyužívá
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 03:11
2 min
Reklama
Kvíz pro milovníky dobré pizzy: Kdo pozná 10 druhů podle ingrediencí, ten má znalosti italských pizzařů
Cooky.cz
dnes, 03:02
1 min
Pomalu pečená vepřová plec, která se rozpadá pod vidličkou: Šťavnaté pečené maso s křupavou kůrkou a parádní omáčkou
Cooky.cz
dnes, 02:06
4 min
Moře ukrývá zásoby lithia na desítky tisíc let. Vědci hledají způsob, jak je získat
Volty
dnes, 01:00
2 min
V starém prasátku může ležet půl milionu. Sběratelé loví konkrétní desetikorunu z roku 1993
adbz.cz
29. 8. 2026, 22:47
2 min
Česnek z vlastní zahrady shnije do dvou měsíců, pokud uděláte jednu chybu hned při sklizni. Většina zahrádkářů ji opakuje každý rok
Chalupáři-Zahrádkáři
29. 8. 2026, 20:35
2 min
Reklama
Fotbalisté Ostravy zdolali Olomouc 1:0 premiérovou trefou stopera Míčka
Ostravská Drbna
29. 8. 2026, 20:32
2 min
Útočník Baníku utrpěl děsivé zranění. Jeho tým pak vyhrál, uspěly i kluby z Brna
Aktuálně.cz - Sport
29. 8. 2026, 20:20
Stavba skleníku svépomocí: Jak postavit skleník krok za krokem pro pohodlné pěstování
Planeta zahrady
29. 8. 2026, 20:19
7 min
Osmnáctiletý motorkář nezvládl zatáčku, narazil do stromu a na místě zemřel
Plzeňská Drbna
29. 8. 2026, 20:11
1 min
Co se stane, když si v jednadvaceti splníte životní sen? Stoprocentně nemotivovaná Nosková přiznává nečekaný boj
SportWin
29. 8. 2026, 20:02
3 min
Reklama
Nejdřív rozprodala luxusní šatník, pak odletěla s dětmi k moři. Lela Vémolová mluví o nové kapitole, blízcí ale kroutí hlavou
VIPživot.cz
29. 8. 2026, 20:02
2 min
Pérez mohl změnit tým. Cadillacu ale nadále věří
SvětFormule.cz
29. 8. 2026, 19:59
1 min
Jak žije František Němec: Hrál Lenina i filmového tatínka Tomáše Holého, dnes má 83 let a kamery už ho nezajímají
VIPživot.cz
29. 8. 2026, 19:59
3 min
Lososový olej pro psa i kočku: Výživa pro klouby a srst
Plné zdraví
29. 8. 2026, 19:57
2 min
Krev se nezapře: Vnučka Věry Špinarové zraje jako víno a okouzlila všechny přítomné
Aplausin.cz
29. 8. 2026, 19:57
1 min
Reklama
Reklama
Sportovní tragédie na Vueltě. Fenomenální Pogačar musel odstoupit, i když jasně vedl
Kolo není geniální vynález, jak nás učili ve škole. Nový výzkum odhaluje překvapivý původ
Neobvyklé jméno a vlna emocí: Gabriela Soukalová se pochlubila novorozenou dcerkou
Poslední mejdan pro Luďka. Rodina Hrzala nechce černý pohřeb a prosí hosty o jediné
Zamilovaný Jiří Ployhar ukázal sebe i o téměř třicet let mladší partnerku v plavkách
Reklama
Reklama