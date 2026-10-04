Kutil proměnil 72 prázdných plechovek v solární panel, který topí. Stačil mu k tomu starý okenní rám a černá barva

Kutil proměnil 72 prázdných plechovek v solární panel, který topí. Stačil mu k tomu starý okenní rám a černá barvaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kutil proměnil 72 prázdných plechovek v solární panel, který topí. Stačil mu k tomu starý okenní rám a černá barvaZdroj: Foto: James Willamor - licence CC BY-SA 2.0
Článek byl publikován 04.10.2026 19:49
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