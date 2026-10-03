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Hřib žlučník a hřib dubový: Jak ihned poznat falešný úspěch

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Vyrazili jste do lesa a máte plný košík hub? V současné době nic výjimečného. Houby prostě rostou, a to doslova raketovým tempem. Mnozí nezkušení houbaři ale často uloží do svého koše houbu, která jedlá určitě není. Sami si toho nejsou vědomi a mohou to zjistit až po její tepelné úpravě. U jedovatých hub se toto stává pouze výjimečně, nicméně u hub nejedlých jde o klasiku, která může pokazit celý oběd, v horším případě zavařeninu, kterou můžete ochutnat až někdy v zimě dávno po tom, kdy jste houby zvařovali. Jedním z nejčastějších hřibů, který se ukládá do košíku a není jedlý, je hřib žlučník. Jak si ho nesplést s klasickým hřibem dubovým nebo smrkovým? Jednoduše.
Hřib žlučník

Hřib žlučník

Zdroj: Björn S https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tylopilus_felleus_(37154732850).jpg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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