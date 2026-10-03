Hřib žlučník a hřib dubový: Jak ihned poznat falešný úspěch

Vyrazili jste do lesa a máte plný košík hub? V současné době nic výjimečného. Houby prostě rostou, a to doslova raketovým tempem. Mnozí nezkušení houbaři ale často uloží do svého koše houbu, která jedlá určitě není. Sami si toho nejsou vědomi a mohou to zjistit až po její tepelné úpravě. U jedovatých hub se toto stává pouze výjimečně, nicméně u hub nejedlých jde o klasiku, která může pokazit celý oběd, v horším případě zavařeninu, kterou můžete ochutnat až někdy v zimě dávno po tom, kdy jste houby zvařovali. Jedním z nejčastějších hřibů, který se ukládá do košíku a není jedlý, je hřib žlučník. Jak si ho nesplést s klasickým hřibem dubovým nebo smrkovým? Jednoduše.
Dvojník praváků
Když bychom měli hledat skutečného dvojníka hřibu dubového nebo smrkového, rozhodně by to byl hřib žlučník (Boletus felleus). Z dálky lze obě houby rozeznat jen velmi složitě. Pokud se ale podíváte zblízka, nepochybně najdeme hned několik znaků, které nás navedou na správnou cestu.
Nápadná síťovina a také růžovění
Hřib žlučník se pozná podle několika velmi nápadných znaků. Klasiku představuje především velmi nápadná síťovina, která se nachází na horní části třeně. U hřibu dubového nebo smrkového je tato síťovina velmi jemná a prakticky nenápadná. V případě žlučníku má poměrně sytou hnědou barvu. Počítat také musíme s tím, že hřib žlučník má narůžovělé rourky, které jinak bývají bílé až krémové. U starších hřibů smrkových a dubových rourky žloutnou.
Základní znaky hřibu žlučníku: Foto Radek Štěpán
Hřiby dubové: Foto Radek Štěpán
Tip: Hřib dubový je skvělý. Zajímavostí o králi hub je hodně.
Můžete i ochutnat, ale až v krajním případě
Samozřejmě, že lze kousek houby ochutnat. Určitě ale počítejte s tím, že vás příjemný zážitek nečeká. Ochutnávání této houby přichází až skutečně v momentu, kdy si člověk není jistý zmíněnými dvěma znaky. Hřib žlučník je typický velmi silně hořkou chutí. Ta může trvat poměrně dlouhou dobu a nastat může také lehké brnění na jazyku. Když už se rozhodnete tuto houbu ochutnat, tak pouze malinkatý kousíček. Ten se ihned po zjištění vysoké míry hořkosti vyplivne.
Zdroje info: Autor- houbař
Hřib žlučník: Náhledové foto Björn S https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tylopilus_felleus_(37154732850).jpg
The post Hřib žlučník a hřib dubový: Jak ihned poznat falešný úspěch first appeared on Naše zahrada.