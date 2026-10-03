Maliník na balkoně: přichází čas na jeho zazimování

Právě nyní přichází čas, kdy byste měli začít myslet na zazimování svého maliníku. Pokud ho pěstujete v květináči na balkoně, čeká vás několik jednoduchých kroků, které zvládnete rychle a jednoduše. Není se čeho bát. Nejprve si vyberte chvíli, kdy už se teploty pravidelně drží nízko. To je ten čas, kdy se maliník chystá k odpočinku. Nepanikařte při prvním studeném ránu. Zkontrolujte, zda je nádoba dostatečně velká a stabilní. Balkon totiž může v zimě nabídnout pořádný průvan a lehký květináč se pak snadno zvrhne.
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