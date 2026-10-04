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Plevel v dlažbě zničíte bez kupovaných přípravků. Ocet s Jarem ho vysuší, slaná voda zlikviduje i kořeny

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Na plevel mezi dlaždicemi nemusíte kupovat herbicid. Většinu potřebných surovin najdete v kuchyni nebo u dřezu, každá z nich ale něco stojí půdu nebo okolní rostliny.
Plevel v dlažbě zničíte bez kupovaných přípravků. Ocet s Jarem ho vysuší, slaná voda zlikviduje i kořeny

Plevel v dlažbě zničíte bez kupovaných přípravků. Ocet s Jarem ho vysuší, slaná voda zlikviduje i kořeny

Zdroj: Foto: W.carter - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 19:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

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