Při otevření lednice vás místo svěžího vzduchu přivítá nepříjemný zápach? Pokud jste přitom lednici důkladně umyli, nemusí být problém v policích ani zásuvkách. Pach se totiž může držet na místech, na která se při běžném úklidu často zapomíná. Stačí přitom malý zbytek potraviny nebo kapka rozlité tekutiny a nepříjemný odér se může vracet stále dokola.
Zkontrolujte odtokový otvor
Jedním z nejčastějších viníků bývá drobný odtokový otvor na zadní stěně lednice. Slouží k odvádění zkondenzované vody, ale mohou se v něm zachytit nečistoty a zbytky potravin. Pokud se zanese, může se v okolí začít držet vlhkost a vznikat zápach. Odtok proto opatrně očistěte podle doporučení výrobce a nepoužívejte ostré předměty, které by mohly poškodit vnitřní část spotřebiče.
Tip: Proč je důležité uklízet vnitřek lednice.
Nezapomeňte na těsnění dveří
Pozornost si zaslouží také gumové těsnění kolem dveří. V jeho záhybech se snadno hromadí drobky, mastnota a vlhkost. Přestože jde o nenápadné místo, může být zdrojem nepříjemného pachu. Těsnění proto pečlivě otřete měkkým hadříkem a následně ho osušte.
Foto: Pixabay
Pach může přicházet i zespodu
Při úklidu lednice se často řeší pouze její vnitřek. Zápach však může pocházet také ze spodní nebo zadní části spotřebiče, například z prostoru určeného pro zachytávání odtékající vody. Pokud je tento prostor přístupný a výrobce jeho čištění umožňuje, vyplatí se ho zkontrolovat.
Po odstranění zdroje zápachu můžete do čisté lednice vložit otevřenou nádobku s jedlou sodou, která pomáhá pohlcovat pachy. Zároveň pravidelně kontrolujte potraviny s prošlou dobou spotřeby a uklízejte i drobné úniky tekutin. Právě důkladnost je při boji se zápachem z lednice důležitější než množství použitého čisticího prostředku.
Zdroj: autorka, https://www.ferwer.cz/blog/zapach-v-lednici
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Lednice zapáchá i po vyčištění: Místa, která bývají důvodem
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