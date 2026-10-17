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Lednice zapáchá i po vyčištění: Místa, která bývají důvodem

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Při otevření lednice vás místo svěžího vzduchu přivítá nepříjemný zápach? Pokud jste přitom lednici důkladně umyli, nemusí být problém v policích ani zásuvkách. Pach se totiž může držet na místech, na která se při běžném úklidu často zapomíná. Stačí přitom malý zbytek potraviny nebo kapka rozlité tekutiny a nepříjemný odér se může vracet stále dokola.
Lednice

Lednice

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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