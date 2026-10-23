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Chlapce na koloběžce srazilo na přechodu v Přerově auto. Policie hledá svědky

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Policie hledá svědky nehody, která se stala toto pondělí ráno na třídě Gen. Janouška před Penny marketem v Přerově. Osobní vůz červené barvy na přechodu pro chodce srazil čtrnáctiletého chlapce na koloběžce. Řidič zastavil, ale pak z místa odjel.
Chlapce na koloběžce srazilo na přechodu v Přerově auto. Policie hledá svědky

Chlapce na koloběžce srazilo na přechodu v Přerově auto. Policie hledá svědky

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 04:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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