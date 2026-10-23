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Blíží se jí padesátka a nafotila odvážné snímky v prádle. Andrea Kalivodová ukázala, jak vypadá žena bez retuše i filtru

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Operní pěvkyně se stala tváří podzimní kampaně české značky spodního prádla Timo. Ve 48 letech pózuje sebevědomě, profesionálně, a bez modelkovského stereotypu.
Blíží se jí padesátka a nafotila odvážné snímky v prádle. Andrea Kalivodová ukázala, jak vypadá žena bez retuše i filtru

Blíží se jí padesátka a nafotila odvážné snímky v prádle. Andrea Kalivodová ukázala, jak vypadá žena bez retuše i filtru

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 04:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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