Blíží se jí padesátka a nafotila odvážné snímky v prádle. Andrea Kalivodová ukázala, jak vypadá žena bez retuše i filtru

Srpen 2026, fotografické studio. Andrea Kalivodová stojí před kamerou ve fialovém setu Amethyst, za ní kožešinové pozadí a motiv divadelní opony, který odkazuje na její profesi. Vizážistka dokončuje poslední úpravy, stylistka kontroluje střih podprsenky. Nejde o spontánní selfie ani o plavkovou fotku z dovolené. Je to plnohodnotná reklamní kampaň, kterou Kalivodová se značkou Timo domlouvala od května a která se od poloviny září postupně rozjela v médiích, na internetu i ve veřejném prostoru.
Kampaň, která se budovala měsíce
Časová osa ukazuje, že za snímky nestojí náhlý impuls, ale pečlivě rozehraný mediální oblouk. 15. září přinesl Super.cz první reportáž přímo z focení, v té době „oficiální snímky“ teprve čekaly na zveřejnění. 12. října už Timo na svém blogu publikovalo rozhovor i hotové vizuály. O týden později téma zachytil oborový MediaGuru a 20. října se kampaň přetavila do lifestyle reflexe na ProŽeny.
Kalivodová v rozhovoru pro Timo zmiňuje tři sety, v nichž se cítila nejlépe: fialový Amethyst, červený Scarlet Flame a smetanový Eclipse. Popisuje profesionální tým (fotografa, vizážistku, stylistku) a mluví o tom, že chtěla „podpořit všechny české ženy, aby se cítily dobře ve svém těle“. Důležitá poznámka: ačkoli celá kampaň staví na autenticitě a přirozenosti, technické potvrzení, že finální vizuály prošly nulovou postprodukcí, v dostupných zdrojích chybí. Deklarovaný rámec přirozenosti je součástí komunikace, ne ověřitelný produkční parametr.
Jiná Andrea, osobní proměna za objektivem
Kdo sleduje Kalivodovou posledních pár let stejně jako my v Redakci VIPŽivot, vidí posun. V roce 2025 mluvila o zhubnutí šesti až sedmi kilogramů, později o dalším cíleném hubnutí po rozpadu manželství. Rozvod proběhl symbolicky 24. listopadu, přímo na její narozeniny. V červnu 2026 v rozhovoru pro iDNES řekla, že se ve svém těle cítí skvěle a že odchod od bývalého muže byl „v mnohém dobrý“. Sama se označuje za „úplně jinou Andreu“.
Padesátka jí připadne 24. listopadu 2027. V říjnu 2026, kdy kampaň běží naplno, je tedy zhruba třináct měsíců před kulatinami. Načasování není náhodné, propojuje osobní restart s profesionálním projektem, který její proměnu zviditelňuje.
Proč zrovna Kalivodová, a proč to funguje
V české reklamě na spodní prádlo obvykle stojí před kamerou profesionální modelky kolem pětadvaceti. Kalivodová je operní pěvkyně, je jí 48, má výraznější křivky a větší poprsí. A přesto není obsazená jako kuriozita ani jako „odvážná výjimka“. Je plnohodnotnou tváří prodejní kampaně.
To ladí s dlouhodobým směřováním značky Timo. Litoměřická firma šije podprsenky ve 104 velikostech, košíčky od A po M, a svou komunikaci staví na respektu k různým typům ženského těla. Dříve v roce 2026 spustila kampaň The Art of BRAve s důrazem na „oslavu ženských křivek jako uměleckého díla“. Kalivodová do tohoto rámce nezapadá násilně, je jeho logickým pokračováním.
A není to jen Timo. Český modeling se pomalu otevírá: soutěž Pure Model 2026 hledá nové tváře ve věku od 16 do 99 let bez důrazu na konfekční míry. Trend autenticity sílí, i když v mainstreamu pořád nejde o normu.
Co si z toho odnést
Nejsilnější na celém projektu není samotné odhalení. Je to fakt, že známá žena mimo módní branži, s reálnými křivkami, reálným věkem a reálným životním příběhem, nese prodejní i hodnotové sdělení značky. Není to charita, není to PR stunt. Je to byznysové rozhodnutí, které říká: tahle žena prodává prádlo, protože se v něm cítí dobře. A to je zpráva, kterou katalogová modelka s konfekční velikostí 36 doručit nedokáže.
Kalivodová v říjnu řekla, že už „nechodí shrbená“ a že je důležité nepodléhat tlaku okolí. Třináct měsíců před padesátkou stojí před kamerou v krajkovém setu a vypadá přesně tak, jak chce.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová