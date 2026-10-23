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Benjamin zachránil spolužáka před utopením. Našel ho pod hladinou a táhl ho ke břehu

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Vedení Prahy 5 ocenila třináctiletého školáka Benjamina, který na školním výletě zachránil kamaráda před utonutím. Všiml si, že zmizel pod hladinou přehrady, našel ho a plaval s ním do bezpečí. Dostal Zlatou záslužnou medaili a deset tisíc korun.
Benjamin zachránil spolužáka před utopením. Našel ho pod hladinou a táhl ho ke břehu

Benjamin zachránil spolužáka před utopením. Našel ho pod hladinou a táhl ho ke břehu

Zdroj: Praha 5
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 04:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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