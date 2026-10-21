Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Jak udržet pečivo déle čerstvé? Pomůže kousek jablka a celeru

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na čerstvém pečivu si jistě pochutná každý z nás a ani k němu nemusíme nic dalšího přikusovat. Bohužel chléb ani rohlíky nevydrží příliš dlouho křupavé a při špatném skladování jsou už na druhý den mnohdy gumové či okoralé. Samozřejmě záleží i na ingrediencích, které byly při pečení použity. Každý druh má tak jinou životnost. Jak tedy dosáhnout toho, aby pečivo vydrželo co nejdéle chutné?
Chléb

Chléb

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 23:00

Reklama
Další články z Náš dům
V šuplíku možná schováváte zinek, lithium i kobalt. Sedm cenných kovů, které lze získat ze starých baterií
V šuplíku možná schováváte zinek, lithium i kobalt. Sedm cenných kovů, které lze získat ze starých baterií
Nepřeplácíte za elektřinu jen ze zvyku? Tři nenápadní žrouti elektřiny
Nepřeplácíte za elektřinu jen ze zvyku? Tři nenápadní žrouti elektřiny

Podzim mění provoz domácnosti. Dříve se stmívá, venku se ochlazuje a více času trávíme doma. Vyšší spotřeba...

Pánev po umytí zůstává mastná: Trik pomocí papírové utěrky
Pánev po umytí zůstává mastná: Trik pomocí papírové utěrky

Po smažení zůstává na povrchu pánve mastný film, kterého se vám nedaří zbavit ani pomocí houbičky a běžného...

Krysy v zahradě? Možná byste si měli pořádně uklidit
Krysy v zahradě? Možná byste si měli pořádně uklidit

Hlodavci včetně krys ve většině z nás vzbuzují odpor a rozhodně si jejich přítomnost ve své blízkosti...

Necháváte parfémy v koupelně? Děláte chybu
Necháváte parfémy v koupelně? Děláte chybu

Prostorné koupelny svádí často k vystavení kosmetiky na police v blízkosti sprch, včetně drahých parfémů....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

Všechny články tohoto autora →
Náš dům
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.