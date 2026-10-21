Jak udržet pečivo déle čerstvé? Pomůže kousek jablka a celeru

Jak udržet pečivo déle čerstvé? Pomůže kousek jablka a celeruPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
ChlébZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 21.10.2026 23:00
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