Kuchařky ze školních jídelen to dělají desítky let. Rýže se díky 1 kroku nikdy nepřichytne ke dnu

Ve školní kuchyni se rýže nevaří po hrnečcích. Na jeden oběd jí kuchařky připraví tolik, kolik by se do domácího hrnce zdaleka nevešlo. A přitom nikdo nestojí o to, aby kus přílohy skončil jako spálený povlak na dně. Pomáhá jim v tom přístroj, jehož princip si snadno vyzkoušíte i doma, protože podobný spotřebič stojí skoro v každé kuchyni.
Místo plotny trouba
Když v září 2023 dostala školní jídelna v pražské základní škole na náměstí Curieových nový konvektomat, ředitelka tamních jídelen Renáta Břecková ho popsala jako pomocníka, který funguje na principu parní trouby. Hned v den, kdy ho slavnostně spustili, v něm kuchařky vařily rýži k obědu. Pro velké várky je to praktická volba, protože u rýže v troubě nemusí nikdo stát a hlídat ji.
Ve školních jídelnách se velké várky rýže připravují v konvektomatu, který funguje na principu parní trouby. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Doma žádný konvektomat nepotřebujete. Stejnou službu udělá obyčejná trouba a nádoba s pokličkou. Právě tenhle jeden krok, kdy rýži místo na sporák pošlete do trouby, rozhoduje o tom, jestli budete po obědě drhnout připečené dno.
Přečtěte si také: Ani olej, ani máslo. Kuchaři radí na podzimní bramboráky 1 přísadu do těsta, se kterou nebudou nasáklé Postup krok za krokem Troubu rozehřejte zhruba na 180 °C. Do nádoby vhodné do trouby nasypte propláchnutou rýži, osolte ji a přidejte kousek másla nebo lžičku oleje. Vybrat můžete jakoukoli nádobu, která snese vysokou teplotu a dá se pořádně zavřít, třeba litinový kastrol s poklicí. Pozor jen na plastová ucha a úchytky, ty do trouby nepatří. Rýži zalijte horkou, nejlépe vroucí vodou a nádobu hned pevně zavřete. Pokud k ní nemáte poklici, utěsněte okraje alobalem tak, aby pára nemohla unikat. Rýže se v troubě dusí ve vlastní páře, takže na těsném zakrytí záleží nejvíc. Ze stejného důvodu nádobu během pečení zbytečně neotvírejte, protože s každým nadzvednutím víka uteče kus páry. Rýži zalitou vroucí vodou zkontrolujte poprvé zhruba po 20 až 25 minutách v troubě. Když v nádobě zůstává voda nebo jsou zrnka ještě tvrdá, nechte ji v troubě déle. Pokud je naopak suchá a tvrdá, přilijte pár lžic vody a dopřejte jí ještě chvíli. Proč dno zůstane čisté
Připálený povlak vzniká ve chvíli, kdy spodní zrnka přijdou o vodu dřív než ostatní a zůstanou ležet na rozpáleném kovu. Na sporáku k tomu má rýže blízko, protože veškeré teplo do hrnce proudí přes jeho dno. Stačí chvíle nepozornosti a voda se vyvaří. Kdo vaří rýži na plotně, musí ji proto hlídat a včas ubrat teplotu a u hrnce s tenkým dnem to platí dvojnásob.
Trouba hřeje nádobu rovnoměrně zespodu, z boků i shora. Dno se tak nepřehřeje a voda se do zrnek vsakuje stejným tempem v celé nádobě. Rýže celou dobu odpočívá pod víkem bez zásahu a plotýnky vám zůstanou volné pro další hrnce.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Hledisko Na plotně V troubě Zdroj tepla veškeré teplo proudí přes dno hrnce trouba hřeje nádobu zespodu, z boků i shora Dno a voda spodní zrnka přijdou o vodu dřív a připékají se dno se nepřehřívá a voda se vsakuje rovnoměrně Hlídání rýži musíte hlídat a včas ubrat teplotu rýži stačí po čase zkontrolovat a plotýnky zůstanou volné Sítko a trocha tuku
Do trouby počítejte s trochu větším množstvím vody než na plotně. Zatímco v hrnci se obvykle drží poměr jeden díl rýže na jeden a půl dílu vody, v troubě se osvědčuje dávka blížící se dvojnásobku.
Než rýži nasypete do nádoby, propláchněte ji v sítku pod studenou vodou. Na povrchu zrnek ulpívá škrob, který zrna slepuje a pomáhá jim přilnout ke dnu. Proplachujte tak dlouho, dokud nezačne odtékat čirá voda. Máslo nebo olej, kterým nádobu vymažete nebo který přidáte k rýži, pak funguje jako tenká ochranná vrstva mezi zrnky a stěnou nádoby.
Propláchnutím v sítku zmizí ze zrnek škrob, který je slepuje a přichytává ke dnu nádoby. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Hotovou rýži nechte chvíli pod poklicí
Když rýži vytáhnete z trouby, poklici hned nezvedejte. Nechte nádobu pět až deset minut stát, aby rýže v klidu vsákla zbytek vlhkosti.
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Teprve potom rýži odkryjte a prohrábněte vidličkou, aby se zrnka od sebe oddělila. Pokud se přece jen pár zrnek chytilo okraje, při načechrání je seškrábněte a promíchejte se zbytkem. Pak už stačí rýži naservírovat.
Zdroje: https://www.praha1.cz/ve-skolni-kuchyni-na-curieovce-se-slavilo/, https://ahealthiermichigan.org/stories/recipes/how-to-cook-rice-in-the-oven, https://www.skrblik.cz/blog/3-tipy-jak-uvarit-ryzi-jako-sefkuchar, https://www.americastestkitchen.com/recipes/14553-toaster-oven-foolproof-baked-white-rice, https://www.novinky.cz/clanek/jak-na-to-jak-uvarit-ryzi-40545278, https://www.skrblik.cz/navod/jak-uvarit-ryzi/, https://energozrouti.cz/clanek/ryze-jako-z-restaurace-neslepuje-se-a-je-nadychana-tajemstvi-je-v-jedne-kapce-navic, https://www.thedailymeal.com/1321327/oil-rice-stop-sticking-tip/, https://www.chowhound.com/1931590/how-cook-large-batch-rice-without-mushy-bottom