Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Hamburská kýta se vrací na české stoly: Jemná smetanová omáčka jí dodává chuť, kterou si mnozí z nás pamatujeme z dětství

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hamburská kýta je přesně ten typ jídla, který vypadá slavnostněji, než kolik kolem něj ve skutečnosti je práce. Když se maso dobře zatáhne, zelenina poctivě orestuje a okurky přijdou do hrnce v pravou chvíli, vznikne omáčka, která není planá ani přehnaně kyselá. Za mě je to stará dobrá klasika, která si na nic nehraje a s knedlíkem dává dokonalý smysl.
Fotografie k hamburské kýtě

Fotografie k hamburské kýtě

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Znáte hamburskou kýtu? Tahle česká klasika si říká o knedlík
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 23.10.2026 04:16

Reklama
Další články z Cooky.cz
Švédský tvarohový koláč bez hnětení a válení: Jednoduchý hrnkový moučník s vůní rumu a muškátového oříšku
Švédský tvarohový koláč bez hnětení a válení: Jednoduchý hrnkový moučník s vůní rumu a muškátového oříšku
Test znalostí italské gastronomie: Šanci získat alespoň 8 z 10 bodů mají jen zkušené kuchařky
Test znalostí italské gastronomie: Šanci získat alespoň 8 z 10 bodů mají jen zkušené kuchařky

Pizza, těstoviny, tiramisu: italská kuchyně patří mezi nejoblíbenější na světě. Ale víte opravdu, z jakého...

Bleskový strouhaný koláč s tvarohem má křupavý povrch a kakaové těsto
Bleskový strouhaný koláč s tvarohem má křupavý povrch a kakaové těsto

Strouhaný koláč patří mezi ty recepty, které se předávají z generace na generaci a není divu. Kakaové těsto...

Houskové knedlíky jako od babičky: Nadýchané, bez rozpadání a zvládne je i začátečník
Houskové knedlíky jako od babičky: Nadýchané, bez rozpadání a zvládne je i začátečník

Houskový knedlík je základ české kuchyně, a přitom ho spousta lidí doma nikdy nepekla, protože se zdá...

Zkouška na Vánoce aneb tradice na plechu: Pečený kapr se zlatavou kůrkou, který přesvědčí i ty, kdo nemají rádi ryby
Zkouška na Vánoce aneb tradice na plechu: Pečený kapr se zlatavou kůrkou, který přesvědčí i ty, kdo nemají rádi ryby

Pečený kapr nemusí být jen vánoční povinnost. Tento recept na podkovy kapra potřené sádlem, sladkou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.