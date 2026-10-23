Hamburská kýta se vrací na české stoly: Jemná smetanová omáčka jí dodává chuť, kterou si mnozí z nás pamatujeme z dětství

Hamburskou kýtu si pořád spojuju s obědem, který se na stůl dává trochu slavnostněji. Ne že by šlo o nějakou vysokou kuchařinu. Spíš je potřeba větší kastrol, klid na dušení a nedělat zbytečné zkratky. Se se tahle svíčkovou omáčka někdy hází do jednoho pytle, jenže stejná není. Ve i v těch retro verzích se na začátku objevuje hlavně vepřová kýta, kořenová zelenina, kyselé okurky a smetana. starších receptech je jemná, ale Omáčka okurky a dobře opečený základ jí vezmou tu mdlost, které se člověk u smetanových omáček občas bojí.
Vyplatí se hned první krok nepřeskočit: maso osolte a svažte nití. Při dušení se nerozjede do stran a při krájení se z něj nestane rozpadlý kus na prkénku. Jde to samozřejmě i bez toho, jen práce bývá víc. A ještě jedna věc, docela podstatná: okurky nepřidávejte hned. Do hrnce patří až přibližně po půl hodině vaření. Maso pak tolik netuhne a omáčka dostane kyselkavost, ale ne ostrou ránu hned od začátku. Celkem počítejte u hamburské kýty asi se 110 minutami, čas samotné tepelné úpravy bude kolem 90 minut. Tohle zkrátka není večeře po práci, spíš sobotní nebo nedělní vaření. Recept na retro hamburskou kýtu
Doba přípravy: 1 hodina 50 minut Co potřebujeme Maso a základ 1 kg vepřové kýty 1 lžíce oleje 1 ks větší cibule 2 ks mrkve 1 menší kus celeru 1 ks petržele 1 ks bobkového listu 3 kuličky nového koření 2 kuličky celého pepře 4 ks kyselých okurek 750 ml horké vody nebo vývaru podle chuti sůl Dokončení omáčky 1 lžička plnotučné hořčice 150 ml smetany ke šlehání 1 lžíce polohrubé mouky rozmíchané ve vodě nebo trochu máslové jíšky 80 g špeku 80 g uzeného masa nebo šunky v kostkách Postup přípravy klasické hamburské kýty
1.
Vepřovou kýtu nejprve osolte a stáhněte kuchyňskou nití. V širším kastrolu rozehřejte olej a maso ze všech stran svižně opečte, jen aby se zatáhlo. Pak ho na chvíli dejte stranou, klidně na talíř vedle sporáku.
2. Do stejného hrnce nasypte nakrájenou
cibuli. Nechte ji zezlátnout, nestačí jen lehce zesklovatět. Potom přidejte mrkev, celer, petržel, bobkový list, nové koření a pepř a několik minut restujte. Základ má chytit barvu a vůni, bez toho bude omáčka plošší. Foto: Cooky.cz, Znáte hamburskou kýtu? Tahle česká klasika si říká o knedlík
3. Vložte zpět
maso, nechte ho krátce prohřát se zeleninou a zalijte horkou vodou nebo vývarem. Přiklopte a na mírném ohni duste asi 30 minut.
4. Teprve po půlhodině přijdou na řadu
kyselé okurky, nakrájené na větší kusy. Pokračujte v dušení ještě 45 až 60 minut, dokud maso nezměkne. Hodinky berte spíš orientačně, hodně záleží na konkrétním kusu masa.
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5. Měkké
maso vyndejte z hrnce a nechte ho chvíli odpočívat. Z omáčky vyberte bobkový list, nové koření a pepř, zbytek rozmixujte dohladka.
6. Vmíchejte
hořčici a podle potřeby omáčku nařeďte trochou vody. Pokud je naopak řídká, zahustěte ji opatrně moukou rozmíchanou ve vodě nebo trochou jíšky. Nepřehánět, rozmixovaná zelenina už sama udělá docela dost. Foto: Cooky.cz, Znáte hamburskou kýtu? Tahle česká klasika si říká o knedlík
7. Přilijte
smetanu a omáčku už jen krátce prohřejte. Prudký var jí nesvědčí. Kdo má rád výraznější kyselost, může přidat trochu láku z okurek nebo pár kapek octa. Opravdu raději po lžičkách, tady se snadno přestřelí.
8. Na pánvi vyškvařte
špek, přidejte uzené maso a nechte ho lehce zezlátnout. Buď ho vmíchejte rovnou do omáčky, nebo jím posypte až porci na talíři. Kýtu nakrájejte na plátky a podávejte s omáčkou, nejčastěji s houskovým knedlíkem.
TIP: Jestli chcete omáčku chuťově živější, nechte si část okurek stranou. Nasekejte je najemno a přidejte až do hotové omáčky. Zůstane v ní trochu struktury a nebude působit jako úplně hladký krém bez překvapení. Špikovat, nebo nechat maso být?
Hamburská kýta nemá jedinou předepsanou verzi. Někdo maso
špikuje slaninou, okurkou a mrkví, objevuje se to i v novějších receptech. Jiný nechá kýtu vcelku a celou chuť postaví na zelenině, okurkách a smetanové omáčce. Obojí dává smysl. Špikování se hodí hlavně u většího kusu, když chcete hezký řez a talíř trochu slavnostnější. Na běžný nedělní oběd stačí maso dobře opéct a potom mu dát čas v kastrolu.
Často kladené otázky o hamburské kýtě
Můžu použít jinou část vepřového? Ano, můžete. Kýta ale dobře drží tvar a není zbytečně tučná. Jako rozumná náhrada poslouží vepřový ořech.
Čím zahustit omáčku, když nechci jíšku? Často stačí samotná rozmixovaná zelenina. Pokud je omáčka pořád řídká, přidejte malé množství mouky s vodou. Nemá z toho vzniknout těžká hustá hmota.
Kdy krájet maso? Ne hned po vytažení z hrnce. Dopřejte mu pár minut klidu, plátky budou pravidelnější a maso se nebude tolik trhat.
Dá se připravit den předem? Ano, bez potíží. Druhý den bývá omáčka často ještě lepší a studené maso se krájí čistěji. Před podáváním ho pak stačí prohřát přímo v omáčce.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline