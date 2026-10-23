Pistáciové máslo: Prospěje očím i srdci a vylepší sladké i slané dobroty. Krém nebrat!

Nemusíte být ti největší vyznavači zdravého stravování a vyvážených jídelníčků, abyste vyzkoušeli oříšková másla. Konkrétně to pistáciové vás potěší svou plnou chutí a jemnou texturou. V kuchyni s ním vykouzlíte bezkonkurenční dobroty sladké i slané a v pohodě si ho připravíte i doma, abyste za něj neutratili majlant.
Burákové máslo: Původně bylo určené na bolesti zubů. A miloval ho božský Elvis
Všechno, co o něm potřebujete vědět
Kvalitní pistáciové máslo (označované i jako pistáciová pasta) se vyrábí jen a pouze z pistáciových jader bez přidaného cukru, konzervantů, palmového oleje a dalších aditiv.
Při výrobě se pistácie nejdřív blanšírují v horké vodě, aby se od nich odlepila fialovohnědá slupka. Potom je čeká usušení, pražení (to zvýrazňuje chuť) a rozemletí. Při něm pistácie uvolňují své oleje, proto není třeba žádný přidávat.
Pistáciové máslo patří v obchodech k těm dražším položkám. Vyrobit si ho můžete ale i doma.
Pistáciové máslo vs. pistáciový krém
Při nákupu hotové pistáciové dobroty si dejte pozor na slovíčka. Zatímco pistáciové máslo tvoří ze 100 % pistácie, do krému se přidává cukr, rostlinný olej nebo sušené mléko.
Mandlové máslo je jemné oříškové pohlazení do kaše i na lžičku. Pozor ale na množství, nejde jen o tuky!
Proč stojí za vyzkoušení?
Pistáciové máslo je nutričně nabité a plné prospěšných látek. Výsledkem je celá řada benefitů pro naše zdraví.
- Nálož bílkovin a zdravých tuků. Pistácie patří k ořechům s nejvyšším obsahem bílkovin – ve 100 g je jich téměř 20 g (pro srovnání – kuřecí maso má 23 g) a nabízejí taky důležité esenciální aminokyseliny. Tuky jsou hlavně mononenasycené a polynenasycené mastné kyseliny. To jsou přesně ty, které prospívají srdci a mozku.
- Vitamíny a minerály, které nám dost chybí. Pistácie jsou bezva zdrojem vitamínu B6, který podporuje tvorbu hemoglobinu a napomáhá regulaci cukru v krvi. Obsahují taky vitamíny B1, E a kyselinu listovou, stejně jako minerály draslík, hořčík, fosfor, vápník, železo a zinek.
- Antioxidanty, které se starají o vaše oči. Pistácie jsou bohaté i na lutein a zeaxanthin – antioxidanty, které jsou důležité pro ochranu očí před modrým světlem. Zároveň zpomalují průběh makulární degenerace u starších osob.
- Podpora srdce a cév. Pravidelná konzumace pistácií pomáhá snižovat hladinu LDL cholesterolu a zároveň podporuje pružnost cév. Aminokyselina L-arginin se v těle mění v oxid dusnatý, který přispívá k rozšiřování cév a ke správnému průtoku krve.
- Pohlazení pro střeva. Pistáciím nechybí vláknina a máslo z nich vyrobené celkově funguje jako prebiotikum. Díky nim snáz rostou prospěšné střevní bakterie a jednodušší je i tvorba mastných kyselin s krátkým řetězcem, které chrání střevní sliznici.
- Dává stopku rozkolísanému cukru. Tyhle oříšky nabízejí šikovnou kombinaci vlákniny, bílkovin a tuků, takže nezpůsobují prudké výkyvy glukózy. Můžete tedy dát sbohem nepříjemným náhlým návalům hladu a chutím na sladké, které jsou způsobené výkyvy cukru v krvi.
Když je něco prospěšné, a k tomu dokonce i chuťově dobré, stojí to minimálně za zkoušku!
Abeceda ořechů: Které jsou nejzdravější, které můžou otrávit a co nepatří mezi oříšky?
Na co si dát pozor?
Teď už víte, že pistáciové máslo dokáže podpořit zdraví hned několika způsoby. Je ale potřeba znát i další jeho vlastnosti.
S množstvím se musí opatrně. Stejně jako další oříšková másla, i to pistáciové je energeticky dost vydatné – 30 g ukrývá 160–167 kcal. Pokud se tedy snažíte shodit nějaké to kilo, dejte pozor právě na to. Další varování se týká alergie, pistácie totiž můžou působit jako silný alergen.
Pistáciové máslo je skvělé jen tak na lžičku, na chleba, ale třeba i jako oživené receptů.
Jestli jste zvyklí na arašídové máslo a pak kouknete na cenovku toho pistáciového, možná budete chvilku přemýšlet, jestli vás nešálí zrak. Nešálí. Trvá to 7–10 let, než začne plodit strom, pak následuje sklizeň a ruční třídění. Nakonec je tu ještě nižší obsah tuku než u jiných oříšků, což znamená, že k výrobě stejného množství másla je potřeba víc pistácií než arašídů (a jiných ořechů).
Pozor dejte i na skladování. Všechna ořechová másla, která jsou čistá a bez konzervantů, musíte po otevření bez výjimky uchovávat dobře uzavřená a v chladu (nejlíp v lednici).
Pistáciové skořápky nevyhazujte. Vyrobíte z nich svícny i květy, které neuvadnou
Chuťový booster muffinů i pečené zeleniny
Nejjednodušší je dát si pistáciové máslo jen tak na lžičku, jako rychlou svačinku. Díky jemné oříškové chuti se ale dá využít jako ingredience do sladkých i slaných pokrmů.
Hodí se do snídaňové kaše, jogurtů, chia pudinku, smoothie nebo domácí granoly. Namazat ho můžete na tousty, vafle nebo lívanečky. Vhod přijde i při přípravě banánového chlebíčku nebo parádně s ním vyladíte mugcake.
Pozor na rozdíl mezi pistáciovým máslem a krémem.
Skvělou službu vám prokáže v nepečených dortech, tiramisu, tartaletkách, makronkách, muffinech a o úroveň výš vytáhne i cheesecake.
Vyzkoušet ho můžete i naslano. Když ho rozmixujete s bylinkami, vznikne lahodné pistáciové pesto. To je pak vynikající na těstovinách, jako základ dipů nebo glazura na pečenou zeleninu, lososa a kuřecí maso.
Kešu máslo chutná jako dezert a funguje jako superpotravina. Ale pozor na kalorie!
Domácí pistáciové máslo, které už nedáte z ruky
Pistácie jsou dražší samy o sobě, ale pistáciové máslo je cenově pochopitelně ještě někde jinde. Vy za něj ovšem nemusíte utrácet úspory. Levnější je připravit si ho doma. Navíc to vůbec není složité.
Co potřebujete: hrnek nesolených a nepražených pistácií a špetku soli
Jak na to?
- Nejdřív pistácie rozprostřete na plech a pražte je 10 minut v troubě předehřáté na 175 °C. Uvolní se tím tuky a dojde ke zvýraznění chuti.
- Nechte je vychladnout.
- Rozmixujte je na jemný prášek.
- Přidejte špetku soli a mixujte dál 2–10 minut (záleží na výkonu mixéru). Vznikne poctivé domácí pistáciové máslo.
Když budete chtít tuhle lahůdku ještě ozvláštnit, můžete přidat třeba skořici nebo vanilku.
Máte rádi oříšková másla? Které je vaše nejoblíbenější? Dejte nám vědět v diskuzi pod článkem!
Použité zdroje: zdroj 1, zdroj 2, zdroj 3, zdroj 4, zdroj 5