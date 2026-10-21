Nepřeplácíte za elektřinu jen ze zvyku? Tři nenápadní žrouti elektřiny

Podzim mění provoz domácnosti. Dříve se stmívá, venku se ochlazuje a více času trávíme doma. Vyšší spotřeba energií je proto přirozená. Řadu měsíců přitom rostou také velkoobchodní ceny elektřiny i plynu. O důvod víc zkontrolovat, zda vedle opravdu nezbytné spotřeby neplatíme také za provoz zařízení, která běží spíš ze zvyku.
Změny velkoobchodních cen se do účtů běžných domácností obvykle promítají se zpožděním, a ne v plném rozsahu. Aktuální vývoj energetických trhů je ale dalším důvodem, proč mít domácí spotřebu pod kontrolou. Velkoobchodní cena elektřiny s dodáním v roce 2027 se k 20. říjnu dostala k 154,50 EUR/MWh a za poslední měsíc vzrostla téměř o 15 procent.
Začátek topné sezony je proto vhodnou příležitostí podívat se nejen na vytápění, ale i na spotřebiče, jejichž provoz už bereme jako samozřejmost. Využívaly se přes léto, nebo je naopak s chladnějším počasím začínáme znovu zapínat. A jejich nastavení nemusí být právě optimální.
„Při hledání úspor není vždy nutné slevovat ze svého pohodlí nebo měnit vybavení domácnosti. Smysluplné je nejdřív zjistit, co a jak často používáme, a zda je současné nastavení účelné. Zvyk totiž snadno skryje nadbytečnou spotřebu,“ říká Monika Bartošová ze společnosti CENTROPOL ENERGY.
Druhá lednice. Léto skončilo, ale chlazení běží dál
Přes léto může mít druhá lednice ve sklepě nebo v garáži napilno. Chladí nápoje, ovoce, suroviny na grilování nebo zásoby pro návštěvy. S příchodem podzimu se její využití výrazně omezí, často ale zůstává v provozu. Pokud v ní zbylo už jen pár zapomenutých lahví, musí být zapnutá celoročně?
Spotřebu konkrétního modelu lze zjistit z energetického štítku, kde se u chladniček uvádí roční spotřeba v kilowatthodinách. Podrobnější údaje o jednotlivých modelech jsou dostupné také v evropské databázi EPREL. Případně lze skutečnou spotřebu ověřit zásuvkovým měřičem, který je vhodné nechat zapojený několik dnů, protože kompresor neběží nepřetržitě.
Starší lednice, často plnící roli „té druhé“, může mít roční spotřebu 300, 400 kWh i víc. Při modelové celkové ceně 6,50 Kč za odebranou kWh včetně variabilní části regulovaných plateb a uvedené spotřebě to znamená náklady přibližně 1 950 až 2 600 korun ročně. Pokud je lednička polovinu roku téměř prázdná, může její odstavení na tuto dobu ušetřit přibližně 1 000 až 1 300 korun. U lednice, která zůstává v provozu, se vyplatí zkontrolovat stav těsnění dveří a případnou námrazu. Důležité je také umístění spotřebiče. Ne každý typ je určen do nevytápěné garáže nebo do chladného sklepa a je potřeba respektovat provozní podmínky stanovené výrobcem.
Foto: Se svolením Centropol Energy
Doplňkové elektrické topení. Občasný nebo pravidelný výdaj
Koupelnový žebřík, přenosný přímotop nebo jiné doplňkové elektrické topení mívá své opodstatnění. Rychle prohřeje koupelnu, usuší ručníky nebo zvýší tepelný komfort v chladnější místnosti. S příchodem podzimu se ale z původně příležitostné výpomoci může nenápadně stát každodenní provoz.
Rozhodující přitom není pouze příkon zařízení, ale také to, jak dlouho skutečně pracuje. Například koupelnový žebřík o příkonu 500 wattů s denním provozem čtyř hodin na plný výkon spotřebuje za třicet dnů 60 kWh. Při modelové ceně 6,50 Kč/kWh to odpovídá 390 korunám za měsíc. U přímotopu to může být výrazně víc. Přístroj o příkonu 2 kW spotřebuje při stejných čtyřech hodinách provozu na plný výkon za třicet dnů 240 kWh. Modelové náklady při ceně 6,50 Kč/kWh tak dosahují 1 560 korun za měsíc. Skutečná spotřeba může být nižší, pokud provoz přístroje řídí termostat a zařízení neběží po celou dobu na plný výkon.
„Příkon spotřebiče uvedený na štítku představuje jen část informace. Pro výslednou spotřebu je zásadní, jak dlouho zařízení skutečně pracuje. U elektrického přitápění proto dobře nastavený časový program pomůže zachovat požadovaný komfort a omezí zbytečný provoz. Pokud se ale z krátkodobého přitápění stane každodenní nutnost, je načase zjistit, proč hlavní zdroj vytápění nestačí,“ připomíná Monika Bartošová.
Odvlhčovač. Když se z pomocníka stane trvalé řešení
S chladnějším počasím se více činností přesouvá dovnitř a například prádlo, které v létě schlo venku, končí častěji na sušáku v bytě. Odvlhčovač může pomoci se zvýšenou vlhkostí a některé modely nabízejí přímo režim pro sušení prádla. Bývá-li v provozu často i mimo dobu, kdy sušíme prádlo, stojí za pozornost nejen jeho spotřeba elektřiny, ale také příčina zvýšené vlhkosti.
Pro představu lze počítat s menším přenosným domácím odvlhčovačem o příkonu 200 wattů. Při šestihodinovém provozu denně spotřebuje za měsíc přibližně 36 kWh elektřiny, což při modelové ceně 6,50 Kč/kWh představuje přijatelných zhruba 230 korun. Jestliže takto pracuje po dobu šesti měsíců, náklady dosahují přibližně 1 400 korun.
Pokud odvlhčovač slouží svému účelu, není samozřejmě důvod vypínat ho jen kvůli nákladům na jeho provoz. Pracuje-li ale dlouhé hodiny každý den, stojí za to zjistit, zda zvýšená vlhkost nesouvisí s nedostatečným větráním, zatékáním nebo jiným problémem, který lze odstranit.
„Nejde o to přestat používat spotřebiče, které nám usnadňují život. Vyplatí se ale čas od času zkontrolovat, jestli stále pracují tak, jak potřebujeme, a neběží déle nebo častěji jen ze zvyku. U druhé lednice může být řešením její sezónní odstavení, u přitápění lepší nastavení provozu a u odvlhčovače hledání příčiny zvýšené vlhkosti,“ dodává Monika Bartošová
Modelové náklady v textu jsou počítány s cenou elektřiny 6,50 Kč za odebranou kWh včetně variabilní části regulovaných plateb. Skutečné náklady konkrétní domácnosti závisejí na její ceně elektřiny, distribuční sazbě, na velikosti hlavního jističe a na způsobu používání jednotlivých zařízení.
Zdroje info: Autor, Monika Bartošová, Centropol Energy
Náhledové foto: Se svolením Centropol Energy
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