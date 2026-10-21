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Nepřeplácíte za elektřinu jen ze zvyku? Tři nenápadní žrouti elektřiny

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Podzim mění provoz domácnosti. Dříve se stmívá, venku se ochlazuje a více času trávíme doma. Vyšší spotřeba energií je proto přirozená. Řadu měsíců přitom rostou také velkoobchodní ceny elektřiny i plynu. O důvod víc zkontrolovat, zda vedle opravdu nezbytné spotřeby neplatíme také za provoz zařízení, která běží spíš ze zvyku.
Elektřina

Elektřina

Zdroj: Centropol Energy
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 17:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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