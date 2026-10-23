Fotokvíz o známých českých místech: Podle 10 snímků se ukáže, kdo opravdu zná svoji zemi

Dnes jsme si pro vás připravili kvíz, který prověří, jak dobře znáte česká města a místa. Schválně, jestli vám stačí jediná fotografie, abyste poznali, o jaké se jedná místo.
Česká republika rozlohou nepatří k velkým zemím. Když se ale začne vypočítávat, co všechno se na tak malém prostoru nachází, působí ten seznam nečekaně dlouze. Přes tisíc hradů a zámků, historická centra, lázeňská města, skalní oblasti, barokní poutní místa i staré průmyslové areály, které by jinde možná stály víc stranou. Na některá z těchto míst se zeptáme i v našem kvízu na In-Lifestyle.
Česko, které se nevejde na pohlednici
Na seznamu světového dědictví UNESCO je dnes šestnáct českých lokalit, od Českého Krumlova přes Kutnou Horu po brněnskou vilu Tugendhat. V poměru k rozloze je to v evropském srovnání opravdu vysoké číslo. UNESCO je ale jen ta nejviditelnější vrstva.
Ministerstvo kultury eviduje po republice přes čtyřicet tisíc nemovitých kulturních památek. Čtyřicet tisíc položek – číslo, které člověk snadno přečte a hned pustí z hlavy. V terénu to znamená něco docela obyčejného: sjedete do menšího města v jižních Čechách, zastavíte ve vsi pod Krkonošemi nebo někde na Hané a narazíte na chráněnou stavbu. Kostel, tvrz, statek, kašnu. Někdy jen dům na rohu náměstí, kolem kterého by šlo projít bez větší pozornosti.
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Česká města mají jednu zvláštní vlastnost. Na první pohled se některá tváří podobně, ale po chvíli se začnou rozcházet v detailech. Radniční věže, mariánské sloupy, podloubí, kostely sv. Mikuláše – podobné motivy se opakují od západu na východ. Na jedné fotografii se pak snadno splete jedno historické náměstí s druhým. Zvlášť když jste tam byli jednou, před lety, a z výletu vám v paměti zůstala spíš zmrzlina na rohu nebo čekání na autobus než fasády domů.
Fotka místo navigace
Cestování dnes vypadá jinak než před dvaceti lety. Telefon člověka dovede skoro kamkoli, často i bez toho, aby si pořádně všiml, přes která města projíždí. Výsledek je trochu zvláštní: lidé vidí víc míst než dřív, ale názvy se jim z hlavy vytrácejí rychleji. Zůstane věž, dlažba na náměstí, vyhlídka nad městem, možná hospoda u nádraží. Jméno obce nebo města už ne vždycky.
Fotografické kvízy proto umějí být zrádné. Díváte se na stavbu, která vám něco připomíná, jenže první nápad vás může poslat úplně jinam. Podobný kostel jste klidně mohli vidět v jiném kraji. Název města se vám zase mohl spojit s cedulí u silnice, i když skutečný cíl výletu byl ještě o pár kilometrů dál. Otázky v dnešním kvízu nejsou připravené jako chytáky, paměť ale prověří docela poctivě.
Čeká vás deset fotografií z různých koutů Česka. Některé možná poznáte hned, u jiných přijde váhání. Zkuste to bez vyhledávání a bez nápovědy, jen podle toho, co vám zůstalo v hlavě z výletů, dětství, školního atlasu nebo náhodných zastávek cestou na dovolenou. Tak do toho.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Wikipedie, Turistická mapa
Tento příspěvek Fotokvíz o známých českých místech: Podle 10 snímků se ukáže, kdo opravdu zná svoji zemi byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.