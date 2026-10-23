Za jednu noc se v domácnosti uvolní až 12 litrů vody. Kdo okna neošetří směsí za pár korun, riskuje plíseň na zdech

Lednové ráno, roztažené závěsy a za nimi zamžené sklo, ze kterého se k těsnění sunou drobné potůčky. Takový obrázek zná v topné sezóně 2026 spousta českých bytů. Fyzika za ním je prostá: vlhký vzduch z místnosti narazí na chladnou tabuli a pára se změní zpět ve vodu. Proti tomu existují dvě levné zbraně. Řídká směs vody, tekutého mýdla a kapky glycerinu změní chování vody na skle tak, že se nevytvoří neprůhledné kapky. Miska kuchyňské soli zase pomůže tam, kde se vlhkost drží nejvýš. Oba triky mají reálný fyzikální základ a dají se pořídit za pár korun. Abyste ale rosení zvládli celou zimu, je dobré vědět, odkud se voda v bytě bere a kdy už sůl přestává stačit.
Kde se v bytě berou litry vody: dech, sprcha i hrnec na plotně
Hlavním zdrojem vlhkosti jsou obyvatelé sami. Podle tabulek, které sestavili odborníci z ČVUT do časopisu
Vytápění, větrání, instalace, vydechne a vypotí bdělý člověk zhruba 55 gramů vody za hodinu, spící asi 40 gramů. Starší materiál výrobce oken Vekra uvádí, že přes noc tak může jeden člověk do vzduchu uvolnit až půl litru vody. Spočítali jsme to pro čtyřčlennou rodinu a osm hodin spánku: dohromady přes litr vody, a to ještě nikdo nevstal z postele.
Přes den se přidává zbytek provozu:
sprchování: zhruba 300 gramů na jednu sprchu, při delší koupeli i výrazně víc, vaření: 600 až 1 500 gramů za hodinu, sušení prádla v bytě: 50 až 500 gramů za hodinu podle toho, jak mokré prádlo visí, pokojové rostliny: 5 až 20 gramů za hodinu na kus, psi a kočky: další dýchající plíce v domácnosti.
Výsledná bilance? Dvojice dospělých podle téhož zdroje vyprodukuje za den kolem 7,2 kilogramu vodní páry, rodina se dvěma dospělými a dítětem téměř 12 kilogramů. Údaj „12 litrů za 24 hodin u tří lidí“ uvádí i český materiál Vekry. Ve dne se pára rozptýlí do teplého vzduchu, v noci, kdy se netopí naplno a nikdo nevětrá, si najde nejchladnější plochu v místnosti. Tou je téměř vždy okno.
Proč se problém tolik týká bytů po výměně oken? Staré dřevěné rámy průběžně „dýchaly“ netěsnostmi, plastová okna drží vzduch uvnitř. Jiří Scheidel ze společnosti Windows Holding to popsal jednoduše: kdo má moderní okna, musí aktivně větrat. U novostaveb se navíc drží stavební vlhkost z omítek a betonu, která může vyprchávat i několik let.
Rosný bod: proč stačí o deset procent vlhčí vzduch
Rosení řídí veličina zvaná rosný bod, tedy teplota, při níž vzduch už další páru neudrží. Při 21 °C se do krychlového metru vejde nanejvýš asi 18,3 gramu vody. Při relativní vlhkosti 50 % obsahuje zhruba polovinu.
Při pokojových 21 °C a vlhkosti 60 % začne sklo mlžit, jakmile jeho vnitřní povrch klesne zhruba na 13 °C. Když vlhkost srazíte na 50 %, posune se hranice přibližně na 10 °C. Tři stupně zní jako drobnost. V mrazivé noci ovšem právě ony rozhodují, jestli bude parapet ráno suchý, nebo mokrý.
Ideál pro zimní byt se podle Vekry pohybuje kolem 40 až 50 % při 21 °C, americká agentura EPA doporučuje 30 až 50 % a za varovnou hranici považuje 60 %. Zjistit to lze levným digitálním vlhkoměrem za pár stovek. Umístěte ho do ložnice, kuchyně a k nejhoršímu oknu, ovšem mimo samotný mokrý parapet.
Jeden jev naopak strach budit nemusí. Tomáš Sysel z Institutu zdravého bydlení pro Český rozhlas vysvětlil, že orosení skla zvenčí bývá u kvalitních izolačních oken známkou dobré izolace. Teplo z bytu neuniká, a proto vnější tabule zůstává studená.
Zdroj fotografie: Pixabay Mýdlová směs s glycerinem: levný štít proti kapkám na skle
Domácí recept koluje v jednoduché podobě: litr vody, dvě lžíce tekutého mýdla a lžička glycerinu. Mechanismus popisuje kanadská McGillova univerzita u komerčních sprejů proti mlžení brýlí. Mýdlo snižuje povrchové napětí vody, takže kondenzát netvoří tisíce drobných kuliček, které rozptylují světlo, a rozlije se do tenkého průhledného filmu. Glycerin zpomaluje vysychání vrstvy, aby vydržela déle.
Postup je prostý. Sklo nejdřív umyjte a nechte uschnout, směs naneste hadříkem v tenké vrstvě na vnitřní stranu a rozleštěte mikrovláknem. S dávkou to nepřehánějte. Koncentrovaný saponát na nádobí nebo štědrá porce glycerinu zanechají mastné šmouhy, které přitahují prach, a okno pak vypadá hůř než orosené.
Vrstva přitom vlhkost ze vzduchu neodebírá. Mění jen to, jak se voda na skle chová. Proto ji vnímáme jako kosmetickou první pomoc: okno zůstane průhledné a voda méně stéká do rámu. Samotná pára v místnosti ale zůstává.
Sůl, silikagel, kočkolit, rýže, nebo odvlhčovač?
Kuchyňská sůl je hygroskopická, vodu ze vzduchu tedy přitahuje. Měření amerického Národního institutu pro standardy a technologie (NIST) ale ukazují, že nasycený roztok chloridu sodného drží rovnovážnou vlhkost zhruba na 75 %. Sůl tak výrazněji zabírá až ve velmi vlhkém prostředí, třeba v chladném koutě u okna, kde se pára hromadí. Proto dává smysl dát ji právě na parapet a nikam jinam.
Prakticky postačí několik lžic až malá nízká miska u nejvíc rosícího se okna, čím větší plocha, tím lépe. Pod misku dejte nepropustnou podložku, protože vzniklá solanka umí poškodit dřevo, kov i lak. Interval výměny nestanovujte podle kalendáře. Jakmile sůl zvlhne, slepí se nebo ztvrdne, vysypte ji, misku umyjte a nasypte čerstvou.
Alternativy, o kterých se mluví v diskuzích, jsme seřadili podle situace:
Prostředek Jak funguje Kdy se hodí Kuchyňská sůl váže vodu hlavně nad 75 % vlhkosti lokálně u mírně rosícího okna, za pár korun Silikagel technický sorbent, pracuje i při nižší vlhkosti parapet, skříně, uzavřené kouty Silikagelový kočkolit blízký příbuzný silikagelu levnější varianta většího balení Bentonitový kočkolit lépe saje tekutinu než páru spíš na vytřenou kaluž než do vzduchu Rýže slabý a nevyzpytatelný účinek nouzové řešení, když nic jiného není po ruce Elektrický odvlhčovač aktivně odsává vodu z celé místnosti vlhkost nad 60 %, sušení prádla, sklepní byty
Rozdíl ve výkonu je propastný. Běžný dvanáctilitrový odvlhčovač podle výrobce odebere při 20 °C a 60 % vlhkosti přes 5 litrů vody denně při příkonu kolem 151 wattů. Podle našeho odhadu to při nepřetržitém chodu znamená zhruba 3,6 kWh denně, tedy dvě až tři desítky korun. Sůl je proti tomu nejlevnější, tichá a bez elektřiny, zato hlídá jen pár centimetrů kolem misky. Na mírné rosení jednoho okna může přes noc stačit, u celého bytu ve vlhkostní nouzi jde o náplast na zlomenou nohu.
Pět minut průvanu a pozor na mokré ostění
Hlavní obrana proti zimnímu rosení stojí nula korun. Scheidel doporučuje větrat třikrát až čtyřikrát denně zhruba pět minut s okny dokořán a ideálně s průvanem. Vlhký vzduch se tak rychle vymění, ale stěny a nábytek nestihnou vychladnout. Okno nechané celé dopoledne na ventilačku naopak ochlazuje ostění a připravuje další studenou plochu, na které se pára srazí.
Osvědčený denní rytmus vypadá takto:
ráno po probuzení pět minut průvan v ložnici, po sprše hned ventilátor nebo otevřené okno v koupelně, při vaření pokličky a digestoř, prádlo pokud možno sušit mimo obytné místnosti, případně u odvlhčovače, radiátory nezakrývat dlouhými závěsy, aby teplý vzduch proudil k oknu, rostliny na parapetu omezit a zalévat střídmě, večer před ztlumením topení krátce vyvětrat a držet stabilní teplotu.
Kapky na skle samy o sobě plíseň nevyvolají. Nebezpečné je, když voda opakovaně stéká do ostění, spár a rohů a zůstává tam. EPA doporučuje vysušit mokrá místa do 24 až 48 hodin, jinak hrozí, že se plíseň uchytí. Mezi varovné signály patří zatuchlý pach, trvale vlhké ostění, mapy kolem rámu a tečky v rozích, za skříní nebo na silikonu, ať už černé, zelené, či oranžové.
Státní zdravotní ústav spojuje vlhké a zaplesnivělé interiéry s častějšími dýchacími potížemi, alergiemi a astmatem. Americké středisko pro kontrolu nemocí CDC zmiňuje ucpaný nos, kašel, pálení očí či vyrážku u citlivých lidí. Nejvíce ohroženi jsou astmatici, alergici, malé děti, senioři a lidé s oslabenou imunitou. Podle CDC přitom není třeba nejdřív zjišťovat druh plísně. Důležité je ji odstranit a zároveň vyřešit zdroj vody. Drobné skvrny na hladkých plochách zvládnete sami, rozsáhlé nebo vracející se mapy patří odborníkovi nebo správci domu, protože za nimi může stát tepelný most či špatně osazené okno.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková