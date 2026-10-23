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Dřív bývala krásná. Pamatujete si Irenku z Dědictví, aneb… ? Tímto se živí dnes

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Role, která se člověku přilepí na kůži, dokáže být horší než jakýkoliv trest. Mladá dívka se v roce 1992 objevila na plátně a během chvíle ji znali všichni. Jenže to, co se zdálo jako vstupenka do světa slávy, se brzy proměnilo v těžké břemeno, před kterým nakonec utekla až za hranice.
Dřív bývala krásná. Pamatujete si Irenku z Dědictví, aneb… ? Tímto se živí dnes

Dřív bývala krásná. Pamatujete si Irenku z Dědictví, aneb… ? Tímto se živí dnes

Zdroj: archiv TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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