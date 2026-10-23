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Instalatér prozradil Čechům: nalijte do pračky kyselinu citronovou. Výsledek překvapí i odborníky

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Uvnitř pračky roste něco, co při běžném praní nikdy neuvidíte. Instalatér z […]
Instalatér prozradil Čechům: nalijte do pračky kyselinu citronovou. Výsledek překvapí i odborníky

Instalatér prozradil Čechům: nalijte do pračky kyselinu citronovou. Výsledek překvapí i odborníky

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 04:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

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