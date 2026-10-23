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Instalatér prozradil Čechům: nalijte do pračky kyselinu citronovou. Výsledek překvapí i odborníkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Uvnitř pračky roste něco, co při běžném praní nikdy neuvidíte. Instalatér z […]
Instalatér prozradil Čechům: nalijte do pračky kyselinu citronovou. Výsledek překvapí i odborníky
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 23.10.2026 04:40
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