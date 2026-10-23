V zářivých světlech, v chodbě kulturního domu se vine had, který diriguje taneční mistr pan Hartmann a uvádí ho na sál. Jsou to mladí studenti. Dívky a hoši.
Chlapci svírají v rukou pestrobarevné kytičky a dívky mají pro ně připraveny kapesníčky, kterými hochy následně ozdobí. Klasika. Pěkný zvyk, který neumřel. Učí hochy k úctě k ženám a dívky k radosti z obdarovávání. Jsou mezi nimi mé vnučky, dvojčata. Moc mě potěšilo, když mi sdělily, že se do tanečních přihlásily. Okamžitě jsem jim nabídl, že jim koupím na tento účel šaty za jakoukoliv cenu. Slib jsem dodržel. Sám jsem se ženou jel do Polského Těšína si koupit nový oblek, abych ladil. Mylně jsem se domníval, že je zajímají především sociální sítě. Podle mě to je i výbava do života, která se hodí. Učí je společenskému chování. V dnešní uspěchané době něco úžasného.
Skupina byla rozdělena na dvě poloviny a předváděli přítomným, co se již naučili. Klasické tance i latina. Moc to mladým slušelo a kroky zvládli. Následoval blok, kde si s nimi mohli zatancovat i blízcí. I na dědečka se dostalo. Ovládám slušně waltz, polku a valčík, tak jsem vnučky vyzval k tanci. Poté recipročně si jejich partneři představili jejím rodinám a naopak.
Sál praskal ve švech. Sešly se tam celé generace, i prababičky byly vidět. Všem se tam líbilo a byli pyšní na své potomky. Byl jsem překvapen, že jsem se tam setkal neplánovaně s kamarády, se kterými pravidelně týdně sportuji. Nakonec jsme zjistili, že naši vnuci chodí do stejné třídy na gymnáziu.
V rámci této akce byla i přehlídka svatebních šatů jedné renomované firmy z našeho města. Přiznám se, že mě to nenadchlo. Modelky byly sice navlečeny do blýskavých, krásných šatů, které na mě působily neforemně jako pytle z brambor. Zato těsné plesové šaty mladičkých dívek lahodily oku. Zvýrazňovaly křivky jejich mládí. Vzpomněl jsem si na své taneční. Bylo to v roce 1969, kdy umíralo Pražské jaro. V sále restaurace Pod Zámkem jsem zažíval něco podobného. Příští měsíc bude kolona. Už se těším.