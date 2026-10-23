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Půlkolona

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Dennívýzva
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V zářivých světlech, v chodbě kulturního domu se vine had, který diriguje taneční mistr pan Hartmann a uvádí ho na sál. Jsou to mladí studenti. Dívky a hoši.
Půlkolona

Půlkolona

Zdroj: 4ee078a473b041ef45a52f313063e9bf/paulos-couple-8498866-1280.jpeg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 04:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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