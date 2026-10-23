Retro kvíz o největších hudebních hitech socialismu: Kdo uspěje na více než 70 %, může se považovat za znalce

Písně Karla Gotta, Heleny Vondráčkové, Michala Davida nebo Dalibora Jandy zněly před rokem 1989 z rádií i televizních obrazovek a mnohé z nich nestárnou ani dnes. Zavzpomínejte, kdo nazpíval největší hity socialismu.
Hudební scéna v Československu měla před rokem 1989 řadu výrazných osobností, jejichž písně se poslouchají dodnes. Když se řekne hudba dob socialismu, mnohým se vybaví Karel Gott, Hana Zagorová, Helena Vondráčková nebo Waldemar Matuška. Jejich hlasy zněly z rozhlasových přijímačů, televizních obrazovek i gramofonových desek a jejich koncerty přitahovaly tisíce fanoušků. Vedle sólových zpěváků si své místo na výsluní vydobyly také kapely, které dokázaly oslovit publikum napříč generacemi. Na známé interprety se zaměřuje i náš kvíz na In-Lifestyle.
Zlatá éra československé populární hudby
Karel Gott patřil k největším hvězdám tehdejší populární hudby. Jeho písně jako Trezor, Lady Carneval nebo Když muž se ženou snídá se staly hity, které si lidé spojují s několika desetiletími české hudební historie. Velkou popularitu si získaly také zpěvačky Hana Zagorová, Marie Rottrová, Petra Janů či Helena Vondráčková. Každá měla svůj osobitý styl a dokázala přinášet písně, které se rychle dostávaly do povědomí posluchačů.
Neméně důležitou roli hrály kapely. Olympic přinesl hity jako Želva nebo Jasná zpráva, skupina Katapult bodovala s písní Až, Elán si získával fanoušky na obou stranách řeky Moravy a slovenská Modus proslula mimo jiné díky písni Úsmev. Výraznou stopu zanechaly také skupiny jako Pražský výběr, Turbo, Michal David se svými diskotékovými hity nebo Team, který se naplno prosadil na konci osmdesátých let. Každá z těchto skupin přispěla k tomu, že československá populární hudba měla mnoho podob, od rocku přes pop až po taneční melodie.
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Některé z těchto hitů jsou dnes staré už několik desítek let, přesto si je lidé stále s chutí pouštějí, zpívají na koncertech nebo si je připomínají při setkáních s přáteli. A co je zajímavé, řada písní oslovuje také mladší generaci, která dobu jejich vzniku vůbec nezažila. Melodie jako Nonstop, Knoflíky lásky nebo Holky z naší školky tak dál žijí vlastním životem. Jak dobře si ale pamatujete, kdo jednotlivé hity nazpíval? Ověřte si své znalosti v našem kvízu!
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČeskýRozhlas, Muzikanti a kapely, ProŽeny
Tento příspěvek Retro kvíz o největších hudebních hitech socialismu: Kdo uspěje na více než 70 %, může se považovat za znalce byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.