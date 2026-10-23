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Otevřete dnes mrazák a podívejte se na zmrzlinu. Pokud na ní uvidíte 1 věc, vyhoďte ji, i když je v záruce

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Vanička zmrzliny může v mrazáku vydržet celé týdny a zvenku pořád vypadat stejně. Stačí ale sundat víčko a chvíli se dívat. Jeden nenápadný detail na povrchu prozradí, že krém už...
Otevřete dnes mrazák a podívejte se na zmrzlinu. Pokud na ní uvidíte 1 věc, vyhoďte ji, i když je v záruce

Otevřete dnes mrazák a podívejte se na zmrzlinu. Pokud na ní uvidíte 1 věc, vyhoďte ji, i když je v záruce

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 04:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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