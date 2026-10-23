Otevřete dnes mrazák a podívejte se na zmrzlinu. Pokud na ní uvidíte 1 věc, vyhoďte ji, i když je v záruce

Vanička zmrzliny může v mrazáku vydržet celé týdny a zvenku pořád vypadat stejně. Stačí ale sundat víčko a chvíli se dívat. Jeden nenápadný detail na povrchu prozradí, že krém už má za sebou horší chvíle, a datum na obalu tím ztrácí váhu.
Pod víčkem hledejte led
Po otevření nesledujte jen barvu a vůni. Důležité je, jestli povrch nepokrývá bílá vrstva námrazy a jestli v krému nebo na vnitřní straně víčka nejsou větší ledové krupičky, které pod lžičkou křupou. Podle rad Státní zemědělské a potravinářské inspekce by zmrzlina s ledovým krunýřem nebo hrubými krystaly neměla skončit ani v nákupním košíku.
Stejné pravidlo se hodí i doma. Led na zmrzlině většinou znamená, že krém někdy po cestě z výroby do vaší misky povolil a pak znovu ztuhl. Všímejte si i obalu. Když se víčko otevírá ztěžka, protože k němu přimrzla vrstva ledu, jde o podobné varování.
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Čerstvá zmrzlina je hladká díky tomu, že voda v ní tvoří drobounké krystalky, které jazyk vůbec nerozezná. Jakmile se krém ohřeje, zmizí jako první právě ty nejjemnější krystalky. Voda z nich při dalším mrazu přimrzne ke krystalům, které v krému zůstaly, a ty tím zesílí. Každé další tání je zvětší ještě víc.
Výsledek poznáte i bez lupy. Krém je hutnější, hůř se nabírá a na jazyku působí zrnitě, skoro jako ledová tříšť. Svůj podíl na tom mají i drobné vzduchové bublinky, které zmrzlině dávají nadýchanost. Při tání se rozpadnou a nové zmrazení jich už tolik nevytvoří.
Každé povolení a nové zmrazení zvětší ledové krystaly a krém zhrubne. Ilustrační foto. Mráz bakterie jen uspí
Horší než zkažená chuť je to, co se mohlo odehrát během tání. Chlad mikroorganismy ve zmrzlině nevyhubí. Dokud je krém tvrdý, prostě čekají. Jakmile povolí, mohou se znovu množit a po návratu do mrazáku zase jen usnou. Mezi bakteriemi, na které odborníci v této souvislosti upozorňují, patří i listerie.
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Datum minimální trvanlivosti vám tady moc nepomůže, protože z něj nevyčtete, jestli krém někdy roztál. Obchody a sklady přitom musí podle vyhlášky, na kterou inspekce odkazuje, držet mražený krém trvale na minus 18 stupních nebo níž.
Úřady jsou v tomhle přísné
Co jednou roztálo, do mrazáku už podle téže inspekce nepatří. Ještě dál jde americký vládní portál o bezpečnosti potravin FoodSafety.gov. Jeho tabulka pro obsah mrazáku po výpadku proudu má u zmrzliny a mraženého jogurtu jediný verdikt, a to vyhodit. Platí to i pro vaničku, ve které se ještě drží led a která pořád chladí jako potravina z lednice. Maso přitom za stejných podmínek znovu zmrazit dovoluje.
Portál navíc výslovně varuje, abyste o nezávadnosti jídla nikdy nerozhodovali podle chuti.
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Tenká vrstva námrazy na víčku může vzniknout i doma, třeba když zůstanou dvířka mrazáku delší dobu pootevřená nebo když vanička není pořádně zavřená. Sama o sobě proto ještě neznamená, že vám zmrzlina uškodí. Velké krystaly svědčí o kolísání teploty. Jak dlouho a v jakém teple krém tehdy stál, se z nich vyčíst nedá.
Bakterie, o kterých byla řeč výše, se navíc na vzhledu krému projevit nemusí. Pokud jsou ale krystaly velké, krém zrnitý a vy nevíte, co vanička prožila, nejbezpečnější volbou je koš.
Obchod, cesta domů a mrazák Už v obchodě se podívejte na teploměr mrazicího boxu a vaničku s promáčklým nebo ulepeným obalem nechte v regálu. Na cestu domů zmrzlinu schovejte do chladicí tašky. Pokud ji zrovna nemáte, pomůže i obyčejná bublinková fólie. Nákup za tepla nenechávejte v zaparkovaném autě. Doma vaničku zasuňte dozadu do mrazáku. Přečtěte si také: Ani v lednici, ani na lince. Chleba vydrží měkký 5 dní na 1 místě, které má každá česká kuchyně
Při servírování si naberte jen porci, zavřete víčko a zbytek vraťte do mrazáku hned, aby zbytečně nestál na stole.
Zdroje: https://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?prn=1&baf=0&nid=11327&doctype=ART&docid=1000200&chnum=2&inqResults=11357, https://www.foodsafety.gov/food-safety-charts/food-safety-during-power-outage, https://zena-in.cz/clanek/velky-pruvodce-zmrzlinami-krystalky-ledu-na-povrchu-znaci-nebezpeci-a-vyhnete-se-kriklavym-barvam, https://www.chowhound.com/1826892/can-you-eat-re-frozen-ice-cream, https://www.today.com/today/amp/tdna134758, https://www.foodrepublic.com/1700362/ice-cream-melted-refrozen/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/chyby-pri-skladovani-zmrzliny-a-jak-jim-predejit/, https://www.ordinace.cz/clanek/zmrzlina-je-pochoutka-u-niz-je-dobre-znat-miru/, https://svet-potravin.cz/zmrzlina-povolila-v-rozpalenem-aute-a-doma-znovu-zmrzla-kdy-uz-ji-nedavat-detem-napovi-jedno-voditko/