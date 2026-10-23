Ministr přiznal, že valorizace bude od ledna nízká. Invalidní důchodci dostanou přidáno jen necelých 300 Kč

Lednové zvyšování důchodů tentokrát nikoho nenadchne a netají to ani ministr práce a sociálních věcí. Vláda už schválila nařízení, které určuje, o kolik penze v roce 2027 porostou. Lidé s invalidním důchodem si tak mohou spočítat, kolik korun jim od ledna přibude. Proti předchozím rokům půjde o skromné přilepšení.
Ministr mluví o nízké valorizaci otevřeně
„Relativně nízká valorizace je z jednoho pohledu také pozitivní zprávou,“ uvedl v tiskové zprávě ministerstva ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Vysvětlení je jednoduché. Výše zvýšení se odvíjí hlavně od toho, jak rychle zdražuje zboží a služby, a ceny v posledním roce rostly jen pomalu.
Ministerstvo zároveň zdůrazňuje, že vláda přidala víc, než jí ukládá zákon. Povinně by se zvedala jen pevná část důchodu. Zákon ale vládě dovoluje jít nad tento rámec, a tak kabinet malý kousek přidal i k části, která odráží odpracované roky a výdělky.
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Pevná část důchodu, takzvaná základní výměra, bude od 1. ledna 2027 o 270 Kč vyšší. U procentní výměry, jejíž výše závisí na pojistné historii každého člověka, dělá nárůst 0,2 %. Obojí stanoví nařízení vlády, které už vyšlo ve Sbírce zákonů.
Co to udělá s průměrnými částkami, lze spočítat z údajů České správy sociálního zabezpečení za červen 2026. Průměrný samostatně vyplácený invalidní důchod prvního stupně tehdy činil 10 462 Kč a od ledna 2027 by se zvedl zhruba o 282 Kč. U druhého stupně šlo o 12 394 Kč s přidáním kolem 285 Kč. U třetího stupně činil průměr 18 293 Kč a zvedl by se přibližně o 297 Kč.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Stupeň invalidity Průměrný samostatně vyplácený důchod (červen 2026) Přidání od ledna 2027 první stupeň 10 462 Kč zhruba 282 Kč druhý stupeň 12 394 Kč kolem 285 Kč třetí stupeň 18 293 Kč přibližně 297 Kč Přečtěte si také: Brutální chyba Čechů u platební karty. Tenhle PIN zloděj zkusí jako první a z účtu vám zmizí i 80 000 Kč
Skutečná částka se u každého člověka liší podle toho, jak vysoký má důchod v prosinci. Přes 300 Kč se přidání dostane jen u nejvyšších invalidních důchodů, které o dost převyšují i průměr třetího stupně.
Proč lidem s invalidním důchodem přibude tak málo
Rozhoduje složení důchodu. Základní výměru dostávají všichni důchodci stejnou, ať jde o starobní důchod, nebo o invalidní důchod kteréhokoli stupně, a proto se všem zvedne o stejných 270 Kč.
Zbytek závisí na procentní výměře a ta bývá u invalidních důchodů nízká, takže zvýšení o 0,2 % z ní udělá jen pár korun. U typického důchodu prvního stupně tak ke 270 Kč přibude jen asi 12 Kč, u třetího stupně necelých 30 Kč. Starobní důchodci mívají procentní část vyšší, a jejich přidání proto vychází o něco vyšší.
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Lidé, kteří pobírají zákonem zaručenou nejnižší částku, si polepší výrazněji. Zákonné minimum v sobě základní výměru obsahuje a odvozuje se od ní, takže s jejím růstem jdou nahoru i spodní hranice pro všechny tři stupně invalidity. Týká se to hlavně lidí, kterým výpočet z výdělků a odpracovaných let dal procentní výměru pod zákonnou hranicí.
O zvýšení není potřeba žádat
Zvýšení se týká všech důchodů přiznaných před 1. lednem 2027 a proběhne samo bez žádosti. Oznámení o zvýšení důchodu už Česká správa sociálního zabezpečení automaticky neposílá poštou. Kdo má datovou schránku, dostane ho do ní, ostatní ho uvidí po přihlášení na ePortálu ČSSZ nebo si ho zdarma nechají vytisknout na kterékoli okresní správě sociálního zabezpečení. Dopis domů přijde jen těm, kdo o něj včas požádali, a pro lednové zvýšení už lhůta uplynula koncem září.
Oznámení o lednovém zvýšení důchodu najdou lidé v datové schránce nebo na ePortálu ČSSZ, o přidání žádat nemusí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vládní koalice se navíc domluvila na jednorázovém příspěvku pro důchodce. Novela s ním byla k 23. říjnu 2026 teprve ve Sněmovně a příspěvek se může začít vyplácet až poté, co ji schválí parlament a podepíše prezident. Ministerstvo ho zdůvodňuje tím, že se průměrný důchod při samotné valorizaci v příštím roce o něco víc vzdálí od průměrné mzdy.
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Zdroje: https://www.cssz.cz/documents/20143/99428/bPrumerna_vyse_solo_duchodu_v_CR_v_casove_rade.pdf, https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sb/2026/177, https://mpsv.gov.cz/vlada-schvalila-valorizaci-duchodu-prumerny-duchod-vzroste-na-22-196-korun-k-tomu-duchodci-obdrzi-jednorazove-2-000-korun-navic, https://www.cssz.gov.cz/web/cz/uvod/-/asset_publisher/GQ48v1KeNe0J/content/id/3347580, https://www.e15.cz/valorizace-duchodu-2027, https://www.finance.cz/clanky/valorizace-duchodu-2027-jak-duchody-vzrostou-v-pristim-roce-oznamila-babisova-vlada/, https://www.betterlife.cz/invalidni-duchody-od-ledna-2027-vzrostou-az-na-10-340-korun-v-minimu-aktualni-kalkulacka-spocita-novou-vysi-penze/