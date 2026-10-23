Ani máslo, ani sádlo. Kuchaři radí na vánoční cukroví 1 tuk, se kterým bude křehké až do Tří králů

Máslové hvězdičky upečené o druhé adventní neděli mají před sebou dlouhé týdny v dóze a každá hospodyně doufá, že se mezitím nezmění v kamínky. Jak dlouho cukroví vydrží, záleží hlavně na tom, kde a v čem ho skladujete. Jak křehké vyjde z trouby, ale ovlivní už tuk, který přidáváte do mísy s moukou. Mezi radami k vánočnímu pečení se proto objevuje tuk, který do těsta nepřinese téměř žádnou vodu.
Víc tuku, křehčí těsto
Pekaři se drží jednoduchého pravidla. Čím vyšší podíl tuku, tím jemnější a křehčí bude výsledek. Běžné máslo obsahuje zhruba 82 procent tuku a oblíbené rostlinné tuky na pečení ještě o něco méně. Zbytek tvoří převážně voda.
Právě voda je v lineckém nebo rohlíčkovém těstě nevítaný host. S moukou totiž vytváří lepek, který dělá těsto pružným, takže se těsto pod válečkem vrací do původního tvaru a upečené kousky jsou tužší. U margarínů s vyšším podílem vody na to v anketě Blesku upozornila cukrářka Mirka van Gils Slavíková. Podle ní takové margaríny mohou pevná těsta „spařit“ a výrobky z nich pak bývají tvrdé a deformované. Sama dává přednost máslu.
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V českých kuchyních se přepuštěné máslo používalo dávno předtím, než se v obchodech objevilo pod indickým názvem ghí. Vzniká pomalým zahříváním obyčejného másla, při kterém se odpaří voda a oddělí mléčné bílkoviny. V hrnci nakonec zůstane téměř čistý mléčný tuk s jemně oříškovou vůní.
Při pomalém zahřívání se z másla odpaří voda a mléčné bílkoviny se oddělí od čistého tuku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
S kostkou másla z lednice tak sdílí původ, v těstě se ale chová jinak. Nepřidá do něj téměř žádnou další vodu, a lepek se proto rozvíjí méně. Cukroví si přitom zachová máslovou chuť, kterou řada cukrářů u rostlinných tuků postrádá.
Stejný princip zná indická kuchyně. Tamní máslové sušenky nankhatai se tradičně pečou s ghí, protože tuk s minimem vlhkosti jim dává typickou drobivou křehkost.
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Rozdíly mezi tuky přehledně shrnuje následující tabulka:
Tuk Podíl tuku Voda Běžné máslo zhruba 82 procent zbytek tvoří převážně voda Rostlinné tuky na pečení ještě o něco méně než máslo zbytek tvoří převážně voda Přepuštěné máslo (ghí) téměř čistý mléčný tuk do těsta nepřinese téměř žádnou vodu Jak dlouho vydrží ghí
Přepuštěné máslo vydrží výrazně déle než obyčejné, protože v něm nezůstala voda ani bílkoviny, které máslo kazí. V dobře uzavřené sklenici vám poslouží několik měsíců i mimo lednici, pokud ho nabíráte čistou lžičkou a chráníte před světlem. V chladu ještě o něco déle.
I ten nejlepší tuk v hotovém cukroví postupně oxiduje. Časem to poznáte podle žluklé pachuti, která cukroví připraví o vůni. Volba tuku proto vyřeší jen polovinu úkolu a o zbytku rozhoduje místo, kde dózy s rohlíčky a lineckým přes svátky stojí.
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Ghí dnes prodávají běžné supermarkety i drogerie, levnější je ale vyrobit si ho doma:
Nesolené máslo rozpusťte v hrnci se silným dnem. Na slabém plameni ho nechte zhruba 15 až 20 minut tiše bublat, větší množství i déle, a pěnu, která vystoupá na hladinu, průběžně stírejte lžící. Když se usazenina na dně oddělí a tuk nad ní zprůhlední, slijte ho přes kus plátna do vyvařené a úplně suché sklenice. Víčko zavřete až po vychladnutí.
Plamen držte nízko, protože ztmavlé nebo připálené máslo se do cukroví už nehodí.
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Do těsta ho přidávejte ztuhlé, podobně jako vychlazené máslo, a hotové těsto nechte před vyválením odpočinout v chladu. Těsto s ghí bývá na omak sušší a při zpracování se může drobit. Když nechce držet pohromadě, pomůže přimíchat lžíci rozehřátého ghí navíc. Počítejte také s tím, že ghí vyjde dráž než obyčejné máslo.
Kam s hotovým cukrovím
Na balkoně se cukroví daří hůř, než by se zdálo. Přes den se tam oteplí, v noci přituhne a s každou oblevou přijde vlhko, které pečivo rychle nasaje. Vhodnější je kterákoli místnost v bytě nebo domě, kde se teplota celý prosinec drží stabilně mezi 6 a 12 °C. Cukroví, které má křupat, uložte do dózy s těsným víkem, kam se vlhkost nedostane, a dózu po každém otevření hned zase zavřete.
Chladnička pečenému cukroví spíš uškodí. Vlhkost v ní vyhovuje jen málokterému druhu a cukroví v ní navíc načichne vším, co leží na ostatních policích. Do lednice s teplotou do 5 °C ale patří kousky s krémovou náplní a nepečené cukroví, protože čerstvé máslo v nich neprošlo pečením a bez chladu se rychle kazí.
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Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/cukrovi-tuk-30001202.html, https://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zivotni-styl/763413/boj-hospodynek-nad-cukrovim-maslo-nebo-tuk-na-peceni-co-na-to-znami-cukrari.html, https://forbes.cz/maslo-co-vydrzi-veky-naucte-se-domaci-ghi-a-prepustene-maslo/, https://www.skrblik.cz/navod/jak-vyrobit-ghi, https://energozrouti.cz/clanek/pri-jake-teplote-skladovat-cukrovi-aby-nezvlhlo-ani-neztvrdlo-cukrarky-maji-jasno, https://www.skrblik.cz/navod/tradicni-linecke-cukrovi/, https://www.ruchiskitchen.com/nankhatai-recipe/, https://handletheheat.com/butter-vs-shortening-which-is-better/, https://www.vlasta.cz/inspirace/vanocni-cukrovi-bez-masla-recept-vanoce/