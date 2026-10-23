Stěžujete si na hlučné čerpadlo u souseda? Kvůli tomuhle přešlapu můžete sami zaplatit až 1,2 milionu Kč

Domácí hlukoměr, pár nahrávek z mobilu a dopis od advokáta. Takhle si jedni sousedé v Nizozemsku představovali, že dotáhnou spor o hlučné tepelné čerpadlo do vítězného konce. Soud jim ale nakonec další vymáhání peněz zakázal a za porušení zákazu by teď platili oni sami.
Měření, které u soudu neobstálo
Sousedé si hluk venkovní jednotky měřili většinou sami, zpočátku jim pomáhal i najatý měřič, a podle svých záznamů tvrdili, že majitelka čerpadla pořád překračuje limit, který jí dříve stanovil soud. Majitelka nechala jejich podklady posoudit znalcem a u soudu pak na nich ukazovala řadu slabin.
Podle majitelky a jejího znalce sousedé:
měřili přístrojem nižší třídy přesnosti a nedoložili, že ho před měřením a po něm kalibrovali; pořizovali záznamy dlouhé jen 6 až 27 sekund, ačkoli podle nizozemských pravidel má takové měření trvat alespoň minutu; neodečetli okolní ruch a nezohlednili podmínky, jako je vítr nebo doprava. Přečtěte si také: Hrozná zpráva pro Čechy před důchodem. ČSSZ zamítá skoro každou 5. žádost a rozhodnout může 1 papír
Odvolací soud v Leeuwardenu (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden) v rozsudku z 12. května 2026 uznal, že o spolehlivosti těchto měření jsou pochybnosti. Jednoznačně nepřesvědčily ani posudky majitelky. Sousedé jim mimo jiné vytýkali, že znalec neměřil během odmrazování jednotky, a soud bez dalšího znaleckého zkoumání nedokázal posoudit, jestli to výsledky ovlivňuje.
Od střechy garáže až k obstavené výplatě
Všechno začalo tím, že majitelka rodinného domu nechala umístit venkovní jednotku na střechu garáže kousek od hranice pozemku a jednotka mířila k oknu ložnice sousedů z vedlejšího domu. Sousedé nejdřív uspěli u soudu, který jí nařídil jednotku přemístit nebo upravit, jinak jí za každý den prodlení poběží penále ve prospěch sousedů.
Majitelka čerpadlo přestěhovala dál od plotu, takže už nemířilo k ložnici sousedů, a později k němu přidala protihlukový kryt. Sousedé jí přesto dál vyúčtovávali propadlé penále a nechali jí obstavit mzdu. Touto cestou se dostali k 11 400 eurům, tedy podle kurzu ČNB z 22. října 2026 zhruba 277 tisícům korun. Později jí advokát sousedů poslal výzvu k zaplacení další, ještě vyšší částky.
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Odvolací soud dospěl k závěru, že sousedé zneužívají své oprávnění, když chtějí další peníze vymáhat podle měření, jehož spolehlivost je sporná. Další vymáhání penále, které ještě nebylo zaplacené, jim proto zakázal. Každý další vymáhací krok v rozporu se zákazem by je stál 25 000 eur, které by připadly majitelce. Soud přitom stanovil strop 50 000 eur, což podle kurzu ČNB z 22. října 2026 odpovídá zhruba 1,2 milionu korun.
Zákaz trvá, dokud spolehlivost sousedských měření nepotvrdí nezávislý znalec v řádném soudním řízení, protože na takové dokazování se rychlé předběžné řízení podle odvolacího soudu nehodí. Otázka, jestli čerpadlo hlukové limity skutečně plní, tak zůstává otevřená a majitelka je musí dodržovat i nadále.
Vymožené peníze zatím zpátky nejsou
Ani majitelka neodešla s úplnou výhrou. Soud sousedům nenařídil, aby jí peníze, které už vybrali, vrátili, protože majitelka neprokázala, že by na ně nemohla počkat do případného řádného řízení.
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Co přesně odvolací soud rozhodl, přehledně shrnuje tabulka:
Co soud řešil Jak rozhodl Další vymáhání penále, které ještě nebylo zaplacené Sousedům ho zakázal, dokud se spolehlivost jejich měření neprokáže Porušení zákazu vymáhání Sousedé by majitelce zaplatili 25 000 eur za každý takový krok, celkem až 50 000 eur (podle kurzu ČNB z 22. října 2026 zhruba 1,2 milionu korun) Limit hluku Neměnil ho, majitelka ho musí dál dodržovat podle původního rozsudku Peníze, které už sousedé vymohli (11 400 eur) Vrátit je majitelce nenařídil Proplacení znaleckých posudků majitelky Nenařídil ho Náklady řízení Každá strana si je nese sama, sousedé musí majitelce vrátit náhradu nákladů z předchozího kola sporu Jak na hlučné čerpadlo v Česku, aby se to nevymstilo
Případ se odehrál v Nizozemsku, kde soud může vítězi sporu přiznat penále placené přímo jemu. V Česku pokuty, které soud ukládá za nesplnění takové povinnosti, připadají státu. Opatrnost se ale vyplatí i tady, protože kdo spor u soudu prohraje, platí obvykle protistraně náhradu nákladů řízení.
Český občanský zákoník umožňuje bránit se hluku ze sousedního pozemku, pokud přesahuje míru přiměřenou místním poměrům. Začít je ale dobré rozhovorem. Úpravy, ke kterým nizozemskou majitelku dotlačil až soud, tedy přesun jednotky dál od plotu a protihlukový kryt, se dají udělat i po dohodě.
Přečtěte si také: Utíkejte do Actionu. Za 369 Kč tam mají věc, díky které už nikdy nebudete povlékat peřinu Než se spor o hluk dostane k hygieně nebo k soudu, vyplatí se zkusit se sousedem domluvit na úpravách čerpadla. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když domluva nepomůže, obvykle se začíná podnětem na krajskou hygienickou stanici. Ta může hluk nechat odborně změřit, a pokud vyjde nad limitem, může po majiteli požadovat nápravu.
Na domácí záznamy se nespoléhejte. Pro účely zákona o ochraně veřejného zdraví smí hluk měřit jen akreditovaná laboratoř nebo držitel autorizace. Vlastní hlukoměr nebo aplikace v mobilu tak hygieně poslouží nanejvýš jako orientační vodítko. U soudu se takové záznamy předložit dají, protistrana je ale může zpochybnit znaleckým posudkem, jak ukázal i nizozemský spor.
Zdroje: https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:GHARL:2026:3098, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99, https://energozrouti.cz/clanek/sousedske-spory-kvuli-hlucne-klimatizaci, https://energozrouti.cz/clanek/tepelne-cerpadlo-hluk-limity, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://www.drevostavitel.cz/clanek/sousede-vymahali-penize-za-hlucne-cerpadlo
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