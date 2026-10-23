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Starší žena měla po smrti manžela téměř nereálné přání: Kadeřník se však dokázal postarat o naprostý zázrak

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Dennívýzva
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Po letech, kdy se její svět točil kolem společného života s manželem, se musela naučit fungovat sama. Joy Gora dnes hledá nový začátek.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 04:26

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