Starší žena měla po smrti manžela téměř nereálné přání: Kadeřník se však dokázal postarat o naprostý zázrak

Po letech, kdy se její svět točil kolem společného života s manželem, se musela naučit fungovat sama. Joy Gora dnes hledá nový začátek.
Někdy člověk nepotřebuje přesně vědět, kam dál má zrovna jít. Kolikrát stačí, když se jen rozhodne udělat první krok. Ostatně tak působí
příběh Joy Gory z amerického Chanhassenu v Minnesotě, který nás v redakci zaujal v nedávno zveřejněném videu projektu MAKEOVERGUY. Žena, která před přibližně 10 lety přišla o manžela, se rozhodla dopřát si fyzickou změnu a znovu věnovat pozornost i sama sobě. Chce se cítit dobře, vypadat upraveně a mít pocit, že před sebou stále má něco, na co se může těšit. Po letech společného života musela znovu najít sebe
Joy přišla o milovaného manžela Mikea, který zemřel na rakovinu. Ve videu popisuje, jak je náročné starat se o člověka, kterého z celého srdce milujete,
procházet s ním těžkou nemocí a nakonec se s ním rozloučit. Taková zkušenost nekončí okamžikem, kdy odezní nejhorší období. Joy přiznává, že ještě nemá úplně jasno v tom, jakým směrem se chce vydat. Ví ale, že nechce jen přežívat ze dne na den. Ráda by si užila další roky života, zůstala aktivní a měla ze sebe dobrý pocit.
Pracuje v oblasti asistovaného bydlení a dlouhodobé péče, tedy v prostředí, kde se lidé často neobejdou bez pomoci druhých. Tato práce ji bavila a dává jí smysl. Vedle péče o ostatní si však
uvědomuje i potřebu věnovat čas sobě. V tom může být její rozhodnutí o proměně inspirativní: starat se o sebe není sobecké ani ve chvíli, kdy má člověk za sebou náročné životní zkušenosti.
Chtěla účes, který nebude vyžadovat každodenní boj
Joy nehledala komplikovaný styling ani účes, který by vypadal skvěle pouze bezprostředně po návštěvě salonu. Sama přiznává, že si příliš nerozumí s kulmou ani žehličkou na vlasy. Potřebovala proto takový
střih, který bude dobře fungovat i v běžném životě. Ideálně po umytí, vyfoukání a bez dlouhého upravování před zrcadlem. Kadeřník tedy zvolil mikádo sahající těsně pod bradu. Vlasy sestříhal tak, aby působily plněji a získaly větší objem. Barevně se posunul k lehce tmavšímu základu, který doplnil světlejšími prvky. A musíme říct, že to Joy extrémně prospělo.
Vdova prošla nepopsatelnou proměnou. Výsledek předčil její očekávání
Mikádo obecně patří mezi účesy, které lze přizpůsobit různým typům vlasů i tvarům obličeje. U jemných vlasů může vhodné sestříhání pomoci vytvořit dojem větší hustoty, zatímco délka kolem brady zvýrazní kontury obličeje.
Hodně ovšem záleží na konkrétní struktuře vlasů, jejich přirozeném směru růstu i na tom, zda se snadno vlní nebo mají sklon zplihnout. Důležitá je i barva. Kombinace mírně tmavšího základu a světlejších pramenů může dodat účesu hloubku a opticky zvýraznit jednotlivé vrstvy.
VIDEO
Změna účesu samozřejmě nevymaže smutek po ztrátě blízkého člověka, ale přesto může být drobným krokem k tomu, aby se člověk začal znovu věnovat vlastním potřebám.
Určité poznatky přináší i odborný výzkum. Systematický přehled studií zaměřených na péči o vzhled u pacientek s rakovinou prsu, zveřejněný v roce 2022, zjistil příznivé krátkodobé účinky některých takových intervencí na sebevědomí a také na míru úzkosti a depresivních příznaků. O podobném příběhu jsme na SvětěKreativity.cz už psali. Hodnocení našeho stylisty: Praktická změna s rozumným cílem
„Z hlediska účesu je na Joyině proměně nejzajímavější propojení vzhledu s každodenní použitelností. Mikádo pod bradu je dostatečně krátké na to, aby se s ním jednoduše manipulovalo, ale zároveň je stále ženské a sexy. Vrstvení může podpořit dojem objemu, což ocení zejména ženy, kterým vlasy u kořínků rychle zplihnou,“ řekl náš stylista.
„Lehce tmavší základ se světlejšími prvky může účesu dodat plasticitu, aniž by bylo nutné sáhnout po dramatické barevné změně. Zásadní bude, jak střih pracuje s přirozeným pohybem vlasů po umytí a zda si zachová tvar i bez použití žehličky nebo kulmy. Největším plusem tak není snaha vypadat za každou cenu mladší. Je jím přizpůsobení účesu ženě, která chce vypadat upraveně, ale nechce se stát otrokem každodenního stylingu,“ dodal.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů
TheMakeoverStudio, PubMed, YouTube MAKEOVERGUY
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