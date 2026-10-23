Pogačar promluvil o pádu na Vueltě: Byl to velký kámen. Teď se bojí dalšího úrazu

- Při pádu v osmé etapě Vuelty si Pogačar zlomil klíční kost, poranil krční obratel a utrpěl otřes mozku.
- Na kolo nesedl pět týdnů.
- Domácí mistrovství Evropy vynechal ze strachu z dalšího pádu.
- Pravidelně trénuje zhruba týden, o měsíc dřív než v minulých letech.
- Hlavní cíle na rok 2027: Tour de France, Vuelta a mistrovství světa.
Kámen, ne kamera
O příčině pádu se šířily nejrůznější teorie. Mluvilo se o kusu televizní techniky, o fotografickém vybavení i o kameře. Lídr týmu UAE je při charitativní akci na golfovém hřišti ve slovinském Volčjím Potoku smetl ze stolu jedinou větou. Jak informoval slovinský web 24ur.com, Pogačar mluvil jednoznačně.
V plné rychlosti narazil na velký kámen a zlomená klíční kost, poraněný obratel a otřes mozku ho poslaly na operační sál. Místo boje o jediný třítýdenní závod, který dosud nevyhrál, přišla dlouhá pauza.
Chuť rychlejší než tělo
„Pět týdnů jsem nesedl na kolo,“ přiznal čtyřnásobný mistr světa. Jakmile se rameno uklidnilo, začal šlapat na trenažéru. A brzy se objevila myšlenka, že by sezonu ještě nemusel odepsat. Mistrovství Evropy se jelo doma ve Slovinsku a lákadlo startu před vlastními fanoušky bylo obrovské.
Tělo ale nestíhalo. Zhruba dva týdny před šampionátem si připustil, že by to byla chyba. „Strach z dalšího pádu mě od toho odradil,“ řekl. Druhý pád v krátké době mohl mít vážné následky a start za takové riziko podle něj nestál. Domácí šampionát tak sledoval z auta jako divák a v jeho nepřítomnosti slavil krajan Primož Roglič.
Nedokončená španělská kapitola
Teď je situace jiná. „Teď trénuji pravidelně už týden,“ uvedl Pogačar. Do přípravy tak naskočil přibližně o měsíc dřív než v minulých letech.
A v hlavě už má plán. Přiznal, že víc by ho lákal návrat na Giro, Vueltu ale nechce nechat ležet. „Mé hlavní cíle v roce 2027 jsou mistrovství světa, Tour a Vuelta,“ vyjmenoval. Ve Španělsku má nevyřízené účty, na Tour pak bude útočit na rekordní šesté celkové vítězství.
Definitivní kalendář ještě hotový není. Probrat ho má s vedením týmu v Abú Dhabí, veřejně ho UAE představí na prosincovém soustředění. Na trati by se mohl ukázat 29. listopadu na charitativním kritériu v Monaku.
Giro vyhrál při své premiéře v roce 2024, Tour letos popáté. Do kompletní sbírky všech tří velkých okruhů mu chybí jediný závod. Ten, který mu letos vzal kámen na silnici.