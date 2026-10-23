Zeměpisný test o státech, které mají přístup k moři: Za úspěch lze brát pouze 8/10 bodů a více

Zeměpisný test o státech, které mají přístup k moři: Za úspěch lze brát pouze 8/10 bodů a vícePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Frédéric Ducarme / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Článek byl publikován 23.10.2026 04:04
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