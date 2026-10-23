Jméno Dana je hebrejského původu přisuzuje té osobě, která ho nosí, soudcovské a spravedlivé sklony. V podstatě asi všechny Dany, které znám, jsou takové. Jméno Dana nosily i československé legendy, kterých si velmi vážím – ať už to byla atletka Dana Zátopková, herečka Dana Medřická, nebo předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.
Dnes si ale budeme povídat o jiné Daně. Ráda bych vás seznámila s výtvarnicí, malířkou, grafickou designérku, ale i sklářskou návrhářkou Danou Hlobilovou (1928–2022).
Málokdo ví, že je autorkou „Zpívající fontány“, která je v současné době instalována v Národním technickém muzeu v Praze. Tato fontána byla vytvořena pro světovou bruselskou výstavu Expo 58, kde sklidila obrovský úspěch. Později byla převezena na výstavu československého skla do Moskvy, kde byla tehdejšími soudruhy zašantročena a na dlouhé roky zmizela.
Nalezena byla až v roce 1964 a následně byla instalována v parku, který přiléhal ke Galerii umění v Nitře. Nakonec se jí v dezolátním stavu ujalo Národní technické muzeum v Praze, které ji nechalo kompletně zrestaurovat. Naštěstí. Můžeme tak zase slyšet vodu zpívat. Fontána se skládá z oválného bazénu se stojanem (dalo by se říci kmenem) a ze skleněných mís. Ty zase připomínají rozvité květy, které vznikly ve Sklárnách Kavalier. Jak teče voda seshora přes mísy, je to jako když voda zpívá.
Naše muzeum Staré krásnosti se stalo vlastníkem několika obrazů a návrhů dětského prostírání této nadané výtvarnice. Dokonce budeme výstavu doplňovat i o její panenku z dětství s kufříkem a výbavičkou.
Dana Hlobilová dokázala vytvořit jak abstraktní obraz, tak i snový odraz krajiny. Velkou autorčinou vášní bylo přenést na sololit či papír architektonickou podobu staveb. Naše muzeum se tak může pochlubit třeba pěkným expresivním obrazem domků na Blízkém východě nebo abstraktní kompozicí. Listopadová výstava poodkryje trochu zapomenutý příběh této nadané ženy. Srdečně zveme.
Praktické informace pro návštěvníky:
Kde: Muzeum Staré krásnosti, Velký Újezd 95, 277 35
Kdy: 14. a 15. listopadu 2026
Otevírací doba: 12:00 – 16:00 hodin