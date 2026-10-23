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Rádiový hluk s adresou. Scorpius-G má rozdělovat rušení radarů na míru

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Pozemní Scorpius-G podle IAI vytváří více úzkých rušicích paprsků současně. Vysvětlujeme princip AESA i rozdíl mezi deklarovanou schopností a ověřeným účinkem.
Zelené vojenské vozidlo MAN s velkým obdélníkovým panelem radaru EL/M-2084

Zelené vojenské vozidlo MAN s velkým obdélníkovým panelem radaru EL/M-2084

Zdroj: Globetrotter19 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 04:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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