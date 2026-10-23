Rádiový hluk s adresou. Scorpius-G má rozdělovat rušení radarů na míru

Izraelský Scorpius-G má podle výrobce rušit několik radarů současně a na každý zaměřit vlastní úzký paprsek. Za touto schopností stojí anténní soustava AESA a digitální zpracování signálů. Princip je srozumitelný, veřejné údaje o konkrétním výkonu už jsou skromnější.
Rušení si lze představit jako hlučného souseda, který přehluší všechno kolem. Směrová rušička ale může energii soustředit jen do vybraného směru. Pozemní
ELL-8256SB Scorpius-G od IAI má podle svého výrobce pracovat v několika takových směrech najednou. Označení paprsek přitom znamená směr rádiového vyzařování, žádný viditelný laserový výstřel. Směr mění elektronika, ne celý anténní panel
Zkratka AESA označuje aktivní elektronicky vychylovanou anténní soustavu. Místo jediné antény pracuje s mnoha prvky, jejichž signály se skládají. Změnou jejich vzájemné fáze, tedy posunu v průběhu vlny, lze měnit směr nejsilnějšího vyzařování. Panel se kvůli každé změně směru nemusí fyzicky otočit. Tento obecný princip popisuje
technický výklad společnosti Analog Devices.
Digitální vytváření paprsků přidává možnost zpracovávat několik proudů signálů současně a vytvořit více směrových paprsků. Pro názornost si je můžeme představit jako několik reflektorů namířených různými směry. Jde ovšem o rádiové vlny. Každý směr lze řídit samostatně, takže celá soustava nemusí obsluhovat jen jediný vybraný cíl.
Směrový paprsek vzniká souhrou mnoha anténních prvků. Muzejní anténa AWACS ilustruje princip anténní soustavy, nikoli konstrukci Scorpiusu-G. Daderot / Wikimedia / CC0 / zmenšeno
Elektronické vychylování také neznamená, že zařízení nemá žádnou pohyblivou část. IAI u Scorpiusu-G uvádí montáž na vozidlo s otočným podstavcem. Natáčení celé sestavy a elektronické řízení paprsků uvnitř jejího pracovního prostoru se tedy mohou doplňovat.
Nejdřív zachytit signál, potom na něj odpovědět
Scorpius-G podle IAI spojuje elektronická podpůrná opatření, označovaná ESM, s elektronickými protiopatřeními ECM. Má signály radarů zachytávat, analyzovat, určovat polohu jejich zdrojů, sledovat je a rušit. Více paprsků dovoluje věnovat jednotlivým zdrojům samostatnou odezvu.
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To je podstatný rozdíl mezi pouhým vysíláním rušení a celým systémem elektronického boje. Nizozemský výzkumný ústav
TNO popisuje radarový elektronický boj jako spojení rozpoznávání a lokalizace radarů s rušením a klamáním. Výsledkem má být horší přehled protivníka o okolí a obtížnější využití jeho zbraní. Samotné zachytávání cizího vysílání přibližuje také náš článek o pasivním sledovacím systému Tamara.
Rušení přitom není synonymem pro fyzické zničení radaru. Zasahuje jeho práci se signály.
NATO odlišuje elektronický boj od kybernetických operací: jednou věcí je omezit využití elektromagnetického spektra, druhou proniknout do počítačového systému. Znepřehlednit radarový obraz tedy není totéž jako radar rozbít nebo jeho počítač napadnout. Rušení radaru zasahuje práci se signály, nikoli nutně jeho konstrukci. Ilustrační snímek ukazuje ruskou rušičku Krasucha-2, nikoli Scorpius-G. Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Více paprsků ještě neříká, kolik radarů skutečně umlčí
Schopnost vytvořit několik směrů nemění techniku v bezedný zdroj energie. Analog Devices u digitálních soustav upozorňuje na kompromisy mezi počtem paprsků, spotřebou a cenou. Konstrukce musí řešit také napájení a odvádění tepla. TNO vedle toho zdůrazňuje nutnost koordinovat využití spektra, aby se systémy navzájem nerušily. Přesné směrování je užitečná vlastnost, nikoli náhrada za promyšlený provoz.
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Produktový přehled Scorpiusu-G neuvádí konkrétní počet současně rušených radarů ani číselný dosah. Deklarovanou schopnost tak nelze převést na jednoduché pravidlo, že jedna souprava vyřadí libovolný počet cílů v určitém okruhu. K takovému závěru by byly potřeba výsledky zkoušek s popsanými podmínkami.
Nejde ani o technologii oznámenou v posledních dnech. IAI pozemní Scorpius-G výslovně zmiňovala už ve
zprávě z 21. června 2022 spolu s námořními, leteckými a výcvikovými členy rodiny Scorpius. Údaje jednotlivých verzí se proto nesmějí zaměňovat.
Pro posouzení podobných systémů je užitečnější ptát se, jakou konkrétní funkci protivníka omezily a za jakých podmínek. Stejné rozlišení pomáhá i u
dronů testovaných proti rušení. Ztráta jedné rádiové služby a úplné vyřazení stroje jsou dvě různé věci.