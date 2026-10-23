V sobotu ve 20:00 se na Nova Cinema chystá filmová událost roku. Poběží velkolepý oscarový velkofilm, co zboural v roce 2023 světová kina

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Někdy stačí důvěra. Hollywoodské hvězdy podepsaly smlouvy ještě předtím, než věděly, koho budou hrát, a scénář si mohly přečíst jen v přísně uzamčené místnosti.
Ten, kdo je přesvědčil, nikdy nebral autenticitu na lehkou váhu. Tentokrát ji dotáhl tak daleko, že kvůli ní vznikl nový typ filmového materiálu.
Výsledkem je příběh o muži, který stál mezi vědeckým triumfem a vlastním svědomím. Jeho dílo mělo rozhodnout světovou válku. Zároveň změnilo svět navždy.
Oppenheimer: oheň, který nešlo zastavit
Řeč je o životopisném thrilleru Oppenheimer z roku 2023. Režíroval ho a napsal Christopher Nolan. V hlavní roli fyzika J. Roberta Oppenheimera září Cillian Murphy.
Po jeho boku se objevují Robert Downey Jr. jako Lewis Strauss, Emily Blunt jako Kitty Oppenheimer, Matt Damon jako generál Leslie Groves a Florence Pugh jako Jean Tatlock.
Děj nás zavádí do utajeného komplexu v poušti v Novém Mexiku. Nejlepší mozky světa tam závodí s časem i s nepřítelem za oceánem. Cílem je zbraň, která ukončí válku.
Jakmile se ale poprvé rozzáří štěpení jádra, přestává jít jen o vědu. Oppenheimer se ocitá v soukolí vysoké politiky a čelí otázce, jestli dar, který světu dal, neukončí i samotnou civilizaci.
Zákulisí: žádné CGI, 17 kilometrů filmu
Při natáčení klíčového testu Trinity Nolan nepoužil jediný digitální efekt. Výbuch vznikl z reálných látek, tedy z hořčíku, benzinu a střelného prachu, a doplnily ho zmenšené modely.
Sám režisér to vysvětluje takto: „Od rozlišení a barev až po ostrost a celkovou kvalitu se nic nevyrovná použití filmových kamer IMAX. Chtěli jsme prezentovat ultimátní nebezpečí, takže jsme potřebovali, aby to na publikum působilo děsivě, nepříjemně a hmatatelně,“ uvedl Christopher Nolan.
Vše začalo drobným gestem. Robert Pattinson mu po natáčení filmu Tenet věnoval knihu Oppenheimerových projevů. Právě ta v Nolanovi zažehla tvůrčí jiskru.
Pro černobílé pasáže musel Kodak vyvinout nový typ 65mm černobílého negativu. Poprvé v historii tak šlo točit černobíle nativně na velkoformátové kamery IMAX.
Výsledek je i fyzicky úctyhodný. Filmový pás se 70mm kopií pro kina IMAX měřil přes 17 kilometrů a vážil zhruba 272 kilogramů. Víc už promítací mechanika IMAXu technicky nezvládla.
Čísla, ceny a nadšení diváků
Při rozpočtu 100 milionů dolarů film utržil přibližně 957 milionů dolarů. Stal se tak nejvýdělečnějším životopisným filmem všech dob. Na Kinoboxu mu diváci dávají 85 %.
Ceny přišly v lavině. Film získal 7 Oscarů, mimo jiné za nejlepší film, režii pro Christophera Nolana, mužský herecký výkon v hlavní roli pro Cilliana Murphyho a ve vedlejší roli pro Roberta Downeyho Jr. Přidal Oscary za kameru, střih a hudbu. K tomu přibylo 5 Zlatých glóbů a 7 cen BAFTA.
Diváci jsou stejně nadšení. Jeden z nich píše: „Precizní režijní práce, mrazivá hudba i naprosto bezchybný Cillian Murphy v životní roli. Nolan dokázal udělat tříhodinové konverzační a politické drama napínavější než většinu akčních blockbusterů současnosti. Čekání na první výbuch v poušti je čistá filmařská extáze.“
Zdroj: youtube.com
Kdy a kde film uvidíte
Snímek Oppenheimer vysílá Nova Cinema v sobotu 24. října 2026 od 20:00 do 23:50. Tohle je film, který zasáhne hlavu i srdce a ještě dlouho po titulcích nedá spát.
A jak to vidíte vy? Vydrželi byste tři hodiny napětí v čekání na jediný výbuch, nebo vás Nolan přesvědčil už v kině? Napište nám do diskuse.
Zdroje článku: csfd.cz, cs.wikipedia.org, kinobox.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná