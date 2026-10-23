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V sobotu ve 20:00 se na Nova Cinema chystá filmová událost roku. Poběží velkolepý oscarový velkofilm, co zboural v roce 2023 světová kina

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Výbuch, který diváky ohromil, vznikl bez jediného počítačového efektu. Tříhodinové drama za 100 milionů dolarů drží v napětí víc než leckterá akční jízda a získalo sedm Oscarů. Odhadnete, o jaký film jde?
V sobotu ve 20:00 se na Nova Cinema chystá filmová událost roku. Poběží velkolepý oscarový velkofilm, co zboural v roce 2023 světová kina

V sobotu ve 20:00 se na Nova Cinema chystá filmová událost roku. Poběží velkolepý oscarový velkofilm, co zboural v roce 2023 světová kina

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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