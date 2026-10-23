Test znalostí o hradech a zámcích z českých pohádek: 10 z 10 správných filmů uhodne jen hrstka lidí

Pro dnešek jsme připravili kvíz pro ty, kteří vyrostli u televizních pohádek a o Vánocích je stejně znovu zapnou, i když znají půlku dialogů dopředu. Úkol je prostý: přiřadit známé české pohádky k hradům a zámkům, kde se natáčely.
České filmové pohádky mají dlouhou tradici a patří k tomu nejkrásnějšímu, co si spojujeme s domácí kinematografií. Některé z nich baví diváky už několik desetiletí a jejich obliba neklesá ani u mladších generací. Zvláštní místo mají především o Vánocích, kdy se k televizním obrazovkám vracíme za známými příběhy, odvážnými princi, krásnými princeznami i nezapomenutelnými pohádkovými záporáky. Většina pohádek se pojí s konkrétními místy, často hrady a zámky, a přiřadit ten správný k danému příběhu bude vaším úkolem v našem kvízu na In-Lifestyle.
Česká republika jako přirozená pohádková kulisa
Kouzlo těchto filmů netkví jen v příbězích a hereckých výkonech. Velkou roli hrají také kostýmy, hudba, výprava a prostředí, ve kterém se jednotlivé příběhy odehrávají. Skutečné hrady a zámky dodávají pohádkám působivou atmosféru, která se jen obtížně nahrazuje umělými kulisami. Historická nádvoří, rozlehlé sály, věže a zámecké zahrady dokážou diváky přenést do světa, kde se mohou dít i ty nejneuvěřitelnější věci.
Typickým příkladem jsou Tři oříšky pro Popelku. Slavná pohádka s Libuší Šafránkovou a Pavlem Trávníčkem se natáčela mimo jiné na vodním hradě Švihov a na německém zámku Moritzburg. Každé z těchto míst ve filmu představovalo jinou část pohádkového světa. Dodnes na ně míří fanoušci, kteří chtějí na vlastní oči vidět prostředí známé z oblíbených scén.
Velký test lidského mozku: 10 otázek poslouží jako účinná rozcvička nejen pro starší ročníky
Podobných míst najdeme v českých pohádkách celou řadu. Některé hrady a zámky se díky filmování staly téměř stejně slavnými jako samotné příběhy, v nichž se objevily. Dokážete si vybavit, kde se procházela Pyšná princezna, kde se odehrávaly příběhy dalších pohádkových hrdinů a které historické sídlo propůjčilo svou podobu královskému zámku? Vyzkoušejte si náš kvíz a zjistěte, jestli poznáte správná místa i bez nápovědy z televizní obrazovky.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech FilmováMísta, Národní památkový ústav, Pro Ženy
Tento příspěvek Test znalostí o hradech a zámcích z českých pohádek: 10 z 10 správných filmů uhodne jen hrstka lidí byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.