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Svatební dary z ČSSR končily ve vitrínách. Dnes za ně sběratelé platí desetitisíce, cenu určuje minerální složení porcelánové hmoty

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Porcelánová tanečnice Royal Dux s opravenou rukou odešla v květnové aukci 2026 za pouhých 500 korun. Párová socha téže značky bez jediného zásahu se ve stejném období nabízí za 29 500 Kč.
Svatební dary z ČSSR končily ve vitrínách. Dnes za ně sběratelé platí desetitisíce, cenu určuje minerální složení porcelánové hmoty

Svatební dary z ČSSR končily ve vitrínách. Dnes za ně sběratelé platí desetitisíce, cenu určuje minerální složení porcelánové hmoty

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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