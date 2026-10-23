Svatební dary z ČSSR končily ve vitrínách. Dnes za ně sběratelé platí desetitisíce, cenu určuje minerální složení porcelánové hmoty

Mezi těmito dvěma čísly leží celý svět československých svatebních darů, kobaltových souprav, broušených karaf z Novoborska a figurek z duchcovské porcelánky. Předměty, které generace novomanželů ukládaly do prosklených vitrín jako slavnostní výbavu domácnosti, dnes na trhu vytvářejí dvě výrazně odlišné cenové hladiny. Běžné anonymní kusy se prodávají za stovky až nižší tisíce korun. Značkové a autorské položky s čitelným původem a bezvadným stavem však dosahují vyšších tisíců až nižších desetitisíců. Rozhodující přitom bývá kombinace několika faktorů, kterou si dokáže ověřit kdokoli doma u kuchyňského stolu.
Dvě cenové hladiny: co odděluje stokorunový kus od desetitisícového
Český aukční trh v roce 2024 dosáhl obratu tří miliard korun a z nabídnutých 130 tisíc položek se prodalo přes 90 tisíc. Mezi nejčastěji vyhledávanými hesly figurovaly výrazy Vízner, Moser a Royal Dux, jasný signál, že zájem o československé sklo a porcelán strmě stoupá, jak dokládá Livebid Index 2024.
Spodní patro trhu obsazují předměty bez silné značky, s poškozením nebo neúplné soupravy. Typický příklad: zmíněná tanečnice Royal Dux s opravovanou paží za 500 Kč. Karafa Crystalex se šesti pohárky startuje na vyvolávací ceně tisíc korun, jednotlivé kobaltové talíře se pohybují v řádu stokorun.
Horní patro vypadá jinak:
- Autorské novoborské sklo: váza Pavla Hlavy ze série EXBOR se v březnové aukci 2026 prodala za 9 500 Kč, jeho „Kapka“ dosáhla stejné částky o dva měsíce dříve.
- Víznerova váza: 6 500 Kč v červnové aukci 2026.
- Kompletní kávový servis Březová pro šest osob: 9 900 Kč v galerijní nabídce.
- Velké párové figury Royal Dux: aktuální nabídková cena 29 500 Kč.
Pravidlo je průzračné: čím silnější značka, čitelnější autor a lepší zachovalost, tím výš cena stoupá. Kompletnost soupravy přidává další prémii, zejména u užitkového zboží; karafa se šesti panáky z broušeného skla drží v nabídce na 5 500 Kč, zatímco osamocený panák za takovou sumu nikdy neodejde.
Jak doma rozpoznat hodnotný kus: checklist pro kuchyňský stůl
Otočte předmět dnem vzhůru. Právě tam se skrývá klíč k ceně. U porcelánu Royal Dux hledejte růžový trojúhelník se žaludem, nápisy „Royal Dux Bohemia“ nebo „Royal Dux Czechoslovakia“ a případně starší variantu DUPOMA. Každá podoba značky odpovídá konkrétnímu období výroby a datovatelnost zvyšuje sběratelskou atraktivitu. Podrobný přehled značení nabízí Antik Praha.
U broušeného skla z Nového Boru pátrejte po leptané značce EXBOR nebo původní papírové etiketě. Shoda s katalogovým modelem a doložitelné jméno návrháře (Pavel Hlava, František Vízner, Jaroslav Ježek) posouvají cenu o celý řád výš.
Praktický domácí checklist:
- Značka výrobce na spodku nebo patce
- Modelové číslo vyryté nebo tištěné
- Původní etiketa: nesundávejte ji, i potrhaná přidává hodnotu
- Kompletnost: spočítejte šálky, podšálky, lžičky, skleničky
- Stav povrchu: oťuky, praskliny, stopy po lepení, setřený dekor
- Průsvitnost střepu: u kvalitního tvrdého porcelánu prosvítá světlo skrz tenčí stěnu
Každé lepení, každý otluk, každý setřený zlatý lem se do výsledné ceny promítá okamžitě a drasticky. Vitrína, která předmět desítky let chránila před běžným používáním, paradoxně fungovala jako nejlepší investiční strategie.
Proč minerální složení porcelánu samo o sobě cenu neurčuje
Tvrdý porcelán stojí na dvou pilířích: kaolinu a živcové složce. Právě tyto suroviny dávají střepu jeho charakteristickou bělost, pevnost, neporéznost a průsvitnost, vlastnosti, které sběratel vnímá jako „lepší tělo“, jak popisuje i encyklopedické heslo Victoria and Albert Museum. Zvonivý tón při poklepu, jemné modelování detailů, hladká glazura bez bublin: to vše nepřímo prozrazuje kvalitnější hmotu.
Na sběratelském trhu se však složení do ceny propisuje oklikou. Kupující neplatí za procento kaolinu, ale za reputaci výrobce, která na kvalitní surovině historicky stojí. Přesné prvkové složení konkrétního kusu laik doma neověří. K nedestruktivnímu zjištění slouží laboratorní metoda XRF (rentgenová fluorescenční spektrometrie), kterou využívají muzejní konzervátorská pracoviště. Pro domácí posouzení proto zůstávají spolehlivější vizuální a hmatové znaky: tenký a průsvitný střep, čistá bělost, precizní tvarování.
Kdo dnes kupuje československé svatební dary a proč zájem sílí
Z dostupných aukcí a galerijních nabídek se rýsují tři okruhy kupujících: specializovaní sběratelé českého skla a porcelánu, kteří cíleně loví konkrétní modely a autory; milovníci poválečného designu, pro něž bruselský styl nebo novoborská sklářská škola představují estetický ideál; a interiéroví zákazníci hledající výrazný retro prvek do moderního bytu.
Generační posun hraje zásadní roli. Mladší kupující už nečtou kobaltový servis jako vybavení babiččiny kredence, ale jako designový artefakt s příběhem. Specializované aukce v roce 2026 přímo staví dramaturgii na jménech: Pavel Hlava, František Vízner, Jaroslav Ježek, Pravoslav Rada, Jiří Černoch. Rozhoduje identifikace autora, nikoli pouhé stáří předmětu.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková