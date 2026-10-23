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Karlos Vémola splatil dluh 15 milionů za kauci. Prodal géčko i pozemky

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Dennívýzva
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Mercedes třídy G i pozemky, na kterých chtěl stavět. Po vítězném návratu do klece ve Frankfurtu si Karlos Vémola nekoupil nic, naopak prodával. Peníze šly kamarádům, kteří se v zimě složili na jeho kauci.
Karlos Vémola splatil dluh 15 milionů za kauci. Prodal géčko i pozemky

Karlos Vémola splatil dluh 15 milionů za kauci. Prodal géčko i pozemky

Zdroj: OKTAGON MMA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 04:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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