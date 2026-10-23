Karlos Vémola splatil dluh 15 milionů za kauci. Prodal géčko i pozemky

- Vémolu zadrželi kriminalisté Národní protidrogové centrály 23. prosince 2025.
- Z vazby vyšel 19. ledna 2026 po složení peněžité záruky 15 milionů korun.
- Na Oktagonu 94 ve Frankfurtu porazil 26. září Frédérica Vosgröneho technickým knokautem.
- Dluh podle svých slov vyrovnal prodejem auta a pozemků.
- Na vrácení kauce čeká, řízení stále běží a platí presumpce neviny.
Noc, která stála patnáct milionů
Čtyřicetiletý bývalý dvojnásobný šampion Oktagonu strávil konec loňského roku ve vazbě. Státní zástupkyně ho v lednu propustila po složení záruky 15 milionů korun, pod dohledem probačního úředníka a se zákazem vycestovat.
„Vzbudil jsem se a přes noc jsem dlužil 15 milionů svým kamarádům za to, abych se vůbec dostal nějak ven z toho nesmyslného obvinění, které na mě padlo,“ popsal Vémola v rozhovoru pro Expres.
Do klece se vrátil po patnácti měsících. Na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu ukázal téměř šedesáti tisícům lidí, že na něj věk ani železná deska v čelisti nestačí.
Garáž se vyprázdnila
Dřív po velkých výhrách následovala auta nebo exotická zvířata. Tentokrát první kroky vedly jinam. „První věc, kterou jsem po zápase udělal, bylo doplacení dluhu svým kamarádům, kterým jsem vděčný za to, že jsem vůbec tady,“ řekl.
Výplata na celý dluh nestačila, a tak prodával. „Mohl jsem se vozit géčkem a říct klukům, že musí ještě chvilku počkat, ale já prostě vylezl, udělal zápas, prodal géčko, prodal nějaké pozemky, na kterých jsem chtěl stavět, ale nestavím, a celé jsem to vyrovnal,“ svěřil se Terminátor.
Kolik za zápas ve Frankfurtu dostal, nezveřejnil on ani organizace.
Krokodýl na čekací listině
Kamarády má vyplacené, stát je ale zatím dlužníkem jeho. Kauci dostane zpět jen v případě, že to umožní výsledek trestního řízení. Policie vede kauzu jako pašování kokainu organizovanou skupinou, v případu je ve vazbě i další obviněný. Vémola jakoukoli spojitost odmítá a jeho obhájce Vlastimil Rampula považuje usnesení o zahájení stíhání za nepřezkoumatelné. Pravomocný rozsudek nepadl.
Bojovník už má jasno, jak oslaví, pokud kauza skončí podle jeho představ. „Tu radost si udělám, až celá tahle nesmyslná kauza spadne a stát mi tu kauci vrátí. Pak si udělám radost dvojnásobnou. Pak bude krokodýl, žirafy a nové géčko,“ slíbil.
Do té doby ho čeká práce. Rád by nastoupil na jubilejním Oktagonu 100 v pražské O2 areně, jeho plán ale zkomplikovala zlomená ruka z Frankfurtu. A soupeř na kartě zatím chybí.