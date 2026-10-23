Kvíz z vyjmenovaných slov po S: Skóre vyšší než 7/10 bodů dosáhnou jen bývalí jedničkáři

Vyjmenovaná slova po S dokážou potrápit i ty, kteří si myslí, že český pravopis dobře ovládají. Vyzkoušíte své schopnosti?
Čeština má po některých souhláskách pravopisná pravidla, která nelze spolehlivě odvodit jen z výslovnosti. Proto se ve škole učíme vyjmenovaná slova: jde o ustálené skupiny slov, v jejichž kořeni se po obojetné souhlásce píše tvrdé Y nebo Ý. Patří mezi ně také slova po S, například syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sypat, syčet, sýr, ale také sýkora, sysel. Jenže třeba taková synekdocha mezi ně nepatří.
Je potřeba znát i význam slov
Důležitá je především práce s významem. Zatímco sypat označuje například vysypávání písku, sípat znamená chraptivě či namáhavě dýchat nebo mluvit. Podobně být a bít znějí stejně, ale jejich význam je odlišný. U vyjmenovaných slov proto pomáhá nejen odříkávání seznamu, ale také tvorba vlastních vět.
Velkou pastí jsou odvozená a příbuzná slova. Pokud známe například sýr, snadněji si zapamatujeme také sýrař nebo sýrový. Neplatí však, že každé slovo, které zní podobně, automaticky přebírá stejné pravopisné pravidlo. Rozhodující je skutečná slovotvorná souvislost, nikoli pouhá podobnost zvuku. Pomoci může jednoduchý postup: nejprve si ujasnit, co slovo znamená, potom najít jeho základní podobu a nakonec ověřit, zda jde o slovo vyjmenované, nebo příbuzné. Když si nejste jistí, sáhněte po slovníku. Spolehlivější než odhad podle sluchu je ověření konkrétního výrazu.
Test znalostí cizích slov: Používá je každý, ale jen málokdo vysvětlí 10/10 významů
Vyjmenovaná slova nejsou samoúčelný školní seznam. Učí nás vnímat rozdíly mezi slovy, jejich stavbu i význam. A to se hodí při psaní e-mailů, pracovních textů i běžných zpráv. Kdo si osvojí princip, nemusí se spoléhat jen na mechanické memorování.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů ÚJČ, Otevřito, Wikipedie, UmímeČesky, Český jazyk 4 pro ZŠ
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