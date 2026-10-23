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Zkontrolujte si knihovnu. Pokud tam máte staré knihy z dob ČSSR, můžete za ně od sběratelů dostat i 10 000 Kč

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Dennívýzva
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Román, který v Československu stihl vyjít jen krátce před zákazem, dnes jeden zahraniční antikvariát nabízí za částku, nad kterou by jeho první čtenáři nevěřícně kroutili hlavou. Podobné kusy se přitom můžou krčit i v obyčejné obývací stěně po rodičích. Stačí vědět, podle čeho je poznat. Kunderův Žert vyšel těsně před zákazem Milan Kundera vydal svůj […]
Zkontrolujte si knihovnu. Pokud tam máte staré knihy z dob ČSSR, můžete za ně od sběratelů dostat i 10 000 Kč

Zkontrolujte si knihovnu. Pokud tam máte staré knihy z dob ČSSR, můžete za ně od sběratelů dostat i 10 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 04:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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