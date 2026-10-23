Zkontrolujte si knihovnu. Pokud tam máte staré knihy z dob ČSSR, můžete za ně od sběratelů dostat i 10 000 Kč

Román, který v Československu stihl vyjít jen krátce před zákazem, dnes jeden zahraniční antikvariát nabízí za částku, nad kterou by jeho první čtenáři nevěřícně kroutili hlavou. Podobné kusy se přitom můžou krčit i v obyčejné obývací stěně po rodičích. Stačí vědět, podle čeho je poznat.
Kunderův Žert vyšel těsně před zákazem
Milan Kundera vydal svůj první román Žert v roce 1967 v nakladatelství Československý spisovatel. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 se kniha spolu se všemi jeho dalšími díly ocitla na seznamu zakázané literatury.
Londýnský antikvariát Quaritch dnes nabízí zachovalý výtisk tohoto prvního vydání v původní plátěné vazbě s ilustrovaným přebalem od Václava Požárka za 400 liber. Podle aktuálního kurzu ČNB to dělá zhruba 11 500 korun.
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Takovou cenu má ovšem jen první vydání v pěkném stavu. Kdo má doma pozdější dotisk nebo ohmataný svazek bez obalu, musí počítat s mnohem skromnější částkou.
Proč většina knih z té doby nevydělá
Kdo čeká, že každá kniha z normalizace má sběratelskou hodnotu, bude nejspíš zklamaný. Čím větší náklad kniha kdysi měla, tím menší má dnes šanci na zajímavou cenu. Knihobot, největší internetový antikvariát v Česku, levné masové tituly, které lidé často i darují, do prodeje vůbec nebere.
Běžné svazky se proto v antikvariátech nabízejí za několik desítek korun a kupec, který by za ně dal víc, se většinou nenajde.
Přečtěte si také: Do českých obýváků se vrací židle z dob socialismu. Dříve ji nikdo nechtěl a teď ji designéři chválí Masově vydávané tituly z normalizace se v antikvariátech prodávají za několik desítek korun. Ilustrační foto. Zdroj: Thomas Balabaud / Pexels. Knihy zakázaných autorů z exilu
Samostatnou kapitolou jsou díla, která za normalizace doma vyjít nesměla, a proto je tiskla exilová nakladatelství. Sběratelé po nich pátrají. Za první exilovou Nesnesitelnou lehkost bytí od Milana Kundery chtěl Knihobot 4 949 korun. Tituly Josefa Škvoreckého a Egona Hostovského z exilových tiskáren bývají levnější a jejich běžná cena se drží zhruba na 1 000 korunách.
Zajímavý je i exilový Žert. Za měkce vázaný výtisk, který v roce 1989 vydalo v Torontu nakladatelství Sixty-Eight Publishers, si jeden tuzemský antikvariát v roce 2025 řekl 3 599 korun.
Malý princ, slavní ilustrátoři a autogramy
Druhé české vydání Malého prince z roku 1966 stojí v antikvariátech zhruba 3 000 korun. Sběratelé se shánějí také po knihách, které ilustroval některý z uznávaných výtvarníků.
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Hodnotu výrazně zvyšuje vlastnoruční podpis autora. Podepsané výtisky od nejznámějších českých spisovatelů té doby se prodávají za tisíce korun. Obyčejné věnování od tety k narozeninám ale může hodnotu výtisku spíš snížit.
Komiksové sešity nepřehlížejte
Při probírání polic se vyplatí zkontrolovat i staré komiksy. První číslo Čtyřlístku vyšlo 15. května 1969 v nákladu 30 tisíc kusů a stálo 7 Kčs. V lednu 2024 za něj nový majitel v dražbě zaplatil 55 000 korun. O čtyři roky dřív za první Čtyřlístek dal kupec na Aukru 44 900 korun.
Ceny zmíněných knih a sešitů přehledně shrnuje tabulka:
Kniha nebo sešit Vydání Cena Milan Kundera: Žert první vydání (1967), zachovalý výtisk 400 liber, zhruba 11 500 korun (antikvariát Quaritch) Milan Kundera: Žert exilové brožované vydání (Sixty-Eight Publishers, 1989) 3 599 korun (tuzemský antikvariát, 2025) Milan Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí první exilové vydání 4 949 korun (nabídka Knihobotu) Josef Škvorecký, Egon Hostovský exilová vydání jejich knih obvykle kolem 1 000 korun Malý princ druhé české vydání (1966) zhruba 3 000 korun Knihy nejznámějších českých autorů s vlastnoručním podpisem tisíce korun Čtyřlístek první číslo (1969) 55 000 korun (dražba, leden 2024), 44 900 korun (Aukro, 2020) Co zkontrolovat, než knihy odvezete Papírový přebal kolem desek rozhodně nezahazujte. Původních přebalů se dochovalo málo a kniha s ním má u sběratelů vyšší cenu. Najděte v knize tiráž, tedy blok s vydavatelskými údaji, který bývá na rubu titulního listu nebo na poslední stránce. Z ní zjistíte, kdy kniha vyšla, o kolikáté vydání jde a jestli máte v ruce dotisk, který se od prvního tisku na pohled skoro neliší. Cenu naopak sníží vybarvené obrázky, převazba nebo stopy plísně. Přečtěte si také: Špatná zpráva pro živnostníky v ČR: od ledna se jim zase zvednou zálohy a připlatí si 458 Kč
Kdo knihy prodává antikvariátu, dostane méně, než kolik pak stojí na pultu. Obchod z rozdílu hradí své náklady a jistí se pro případ, že některý svazek zůstane bez kupce i několik let. U opravdu vzácného kusu se vyplatí oslovit specializovaný antikvariát nebo zkusit aukci, kde cenu určí zájem sběratelů.
Zdroje: https://www.quaritch.com/books/kundera-milan/zert-i-the-joke-i/F1810/, https://energozrouti.cz/clanek/hodnota-stare-knihy-prodej, https://energozrouti.cz/clanek/stare-knihy-nemusite-tahat-do-antikvariatu-prijedou-az-k-vam-odvezou-je-zdarma-a-jeste-zaplati, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/542737-nemate-je-doma-za-stare-komiksy-muzete-dostat-i-poradny-balik, https://www.tiscali.cz/vase-stare-knizky-po-babicce-nejsou-odpad-ale-necekane-jmeni-na-duchod-za-foglarovky-se-plati-i-desetitisice-651465, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/jak-poznat-drahou-knihu/, https://www.centrum.cz/clanek/spousta-starych-knih-ma-dnes-vysokou-hodnotu-sberatele-za-ne-nabizi-i-desitky-tisic-korun-189316, https://cnn.iprima.cz/preplnena-knihovna-muze-vydelat-na-dalsi-cteni-521715, https://www.denik.cz/spolecnost/vzacne-knihy-prodej.html