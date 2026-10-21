V šuplíku možná schováváte zinek, lithium i kobalt. Sedm cenných kovů, které lze získat ze starých baterií

Vybitá baterie z ovladače vypadá jako bezcenný odpad. Ve skutečnosti v ní mohou být kovy využitelné při výrobě oceli, konstrukcí nebo dalších baterií. Zinek, mangan, železo, měď, lithium, nikl a kobalt: sedm surovin, které místo recyklace často celé roky leží v domácích šuplících. Přitom právě jejich návrat do oběhu může snižovat potřebu získávání nových surovin z přírodních zdrojů.
To, jaké materiály lze z vysloužilých baterií získat, závisí především na jejich chemickém složení. Běžné alkalické články používané například v dálkových ovladačích nebo hračkách obsahují mimo jiné zinek, mangan a železo. Tyto materiály mají další využití v průmyslu. Zinek se používá například k ochraně oceli proti korozi, mangan je důležitou přísadou při výrobě některých druhů oceli a železo patří mezi základní průmyslové suroviny.
Jiné kovy obsahují dobíjecí akumulátory používané v mobilních telefonech, noteboocích nebo bezdrátovém nářadí. Vedle mědi v nich lze nalézt například lithium, nikl či kobalt. Při správném zpracování lze část těchto materiálů získat zpět a znovu využít, mimo jiné při výrobě nových baterií.
„Vysloužilá baterie není jen odpad. Obsahuje materiály, které i po skončení její životnosti představují hodnotu. Pokud je baterie správně odevzdána a zpracována, mohou se tyto suroviny vrátit zpět do průmyslové výroby. Právě proto je škoda nechávat vybité články ležet doma v šuplíku,“ říká Tomáš Pešek, jednatel společnosti REMA Battery. U zařízení s vyjímatelnou baterií lze baterii odevzdat samostatně. Pokud je akumulátor v zařízení pevně zabudovaný a nelze jej bezpečně vyjmout, je vhodné k recyklaci předat celý výrobek.
Co se děje s baterií po odevzdání?
Po předání do systému zpětného odběru následuje třídění baterií podle jejich typu a chemického složení. Jednotlivé skupiny pak směřují k odpovídajícím způsobům zpracování. Specializované technologie umožňují oddělit různé materiálové složky a část získaných surovin následně znovu využít. Výsledné množství i kvalita získaných materiálů závisí na typu baterie, jejím chemickém složení a použité technologii zpracování.
Přínos zpětného odběru dokládají také výsledky systému REMA Battery za rok 2025. Podle environmentálního vyúčtování společnosti představoval zpětný odběr a recyklace více než 610 tun přenosných baterií úsporu přes 304 tun primárních surovin, téměř 13 milionů kWh energie a přibližně 1 649 tun emisí CO₂.
Evropa chce z baterií získávat stále více surovin
Význam sběru a recyklace baterií posiluje také evropská legislativa. Nařízení EU o bateriích stanoví pro odpadní přenosné baterie minimální míru sběru 63 % do konce roku 2027 a 73 % do konce roku 2030. Současně zavádí a postupně zpřísňuje požadavky na recyklační účinnost a materiálové využití surovin obsažených v bateriích.
Cílem je, aby se co největší část materiálů obsažených v použitých bateriích nevracela do odpadu, ale zpět do hospodářského oběhu.
Cenné suroviny přitom stále zůstávají v šuplících
Jednou z překážek recyklace je přitom velmi prostý problém: použitá baterie se musí nejprve dostat ze zásuvky, krabice nebo šuplíku do systému zpětného odběru. Typickým příkladem jsou vybité články z ovladačů, hraček nebo dalších drobných zařízení. V domácnostech mohou zůstávat celé roky. Přestože už nedokážou zařízení napájet, materiály, které obsahují, tím svou hodnotu automaticky neztrácejí.
Odevzdání přenosných baterií je přitom bezplatné. Spotřebitelé je mohou předávat například do sběrných boxů v obchodech, školách, úřadech nebo na dalších místech zpětného odběru. REMA Battery nabízí také službu Rebalík, díky níž lze nepoškozené přenosné baterie zdarma odeslat prostřednictvím sítě Balíkovny. Služba je určena pro vybrané přenosné baterie. „Nejdůležitější je dostat vysloužilou baterii zpět do systému. Lidé kvůli tomu přitom nemusí podnikat žádnou složitou cestu – často ji mohou odevzdat při běžném nákupu nebo návštěvě některého z míst zpětného odběru. Čím jednodušší tuto možnost uděláme, tím více materiálů dokážeme vrátit zpět do oběhu,“ uzavírá Tomáš Pešek.
Zdroje info: Autor, Tomáš Pešek, remabattery.cz
Náhledové foto: Se svolením REMA Battery
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