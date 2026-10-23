Princezna Kate zazářila na státním banketu v luxusních šatech: Díky vzácné tiaře vypadala jako z pohádky

Princezna Kate opět potvrdila, že na slavnostních událostech umí zazářit. Na státním banketu na počest ománského sultána oblékla luxusní žlutou róbu, kterou doplnila vzácnou tiárou. Její outfit zaujal nejen zahraniční média, ale také naše čtenáře.
Princezna Kate znovu ukázala, že na slavnostních událostech umí zaujmout nejen svým vystupováním, ale také dokonale promyšleným šatníkem. Na státním banketu pořádaném na počest ománského sultána Hajthama bin Tárika Ál Saida se objevila v nepřehlédnutelné žluté róbě, která v sobě spojovala romantiku, eleganci i královský půvab. V redakci In-Lifestyle jsme se na její outfit více zaměřili a zajímalo nás také, jak se líbil našim čtenářům.
Žlutá róba s dramatickou vlečkou a tiára s příběhem
Slavnostní večeře se konala 20. října na hradě Windsor v rámci státní návštěvy ománského sultána ve Velké Británii. Hostiteli byli král Karel III. a královna Camilla, mezi přibližně 160 pozvanými hosty nechyběli ani princ William s princeznou Kate. Podle serveru Town & Country měla návštěva výraznou diplomatickou váhu. V takových chvílích je dobře vidět, proč má Kate pro monarchii takovou cenu. Nemusí být nejvýraznější osobou v místnosti. Důležité je, že ví, jak má působit někdo, kdo reprezentuje instituci starou staletí a přitom nemá vypadat odtrženě od současnosti.
Není tak divu, že z hlediska módy na sebe Kate opět přitáhla pozornost. Princezna z Walesu oblékla dlouhou světle žlutou róbu od návrháře Elieho Saaba, jejíž splývavá sukně, jemné řasení a efektní plášť vytvářely při pohybu působivou siluetu. Zajímavým detailem byl také vzor látky, který nebyl na první pohled příliš výrazný, ale dodával modelu osobitost. Celek Kate doplnila diamantovou tiárou Lover’s Knot, kterou v minulosti často nosila také princezna Diana, a šperky spojenými s královnou Alžbětou II. Výsledkem byla kombinace moderní módy a tradice, která se pro podobnou příležitost dokonale hodila.
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Co na outfit říká stylistka a jak hlasovali naši čtenáři
Na názor jsme se zeptali také naší stylistky Jitky Vostré. „Kate zvolila model, který je výrazný, ale nepůsobí přehnaně. Světle žlutá barva dodává celému vzhledu svěžest a plášť s vlečkou vytváří krásný slavnostní efekt. Velmi dobře funguje také kontrast mezi jemnou róbou a třpytivou tiárou. Oceňuji, že šaty nepotřebují mnoho dalších ozdob, protože samy o sobě mají dostatek charakteru. Je to ukázka toho, jak může být večerní model honosný, a přesto působit vkusně,“ zhodnotila stylistka. Připustila však, že pastelově žlutá nemusí oslovit každého a u podobně světlého odstínu záleží i na osobním vkusu.
Zajímalo nás, jak outfit vnímají naši čtenáři, a proto jsme uspořádali anketu. Rozeslali jsme 384 e-mailů kontaktům z naší databáze a obdrželi 72 odpovědí. Z těch, kteří se zapojili, tvořily ženy zhruba 92 procent a muži 8 procent. Celkem 61 respondentů označilo model za velmi povedený, šest jej považovalo za ucházející a zbývajících pět se k němu vyjádřilo negativně. Výsledky tak ukázaly, že Kate se svým výběrem u našich čtenářů zabodovala. Některé z reakcí přitom vystihují, proč se podobné róby stávají předmětem módních debat: jedni oceňují noblesu a originalitu, jiní by dali přednost střídmějším barvám.
Vybrali jsme několik názorů, které naši čtenáři připojili.
„Kate vypadá naprosto úchvatně. Šaty mají nádherný střih a s tou korunkou tvoří opravdu pohádkovou kombinaci. Moc se to za mě povedlo.“ – Jana M.
„Nejvíc se mi líbí, že Kate umí historické šperky nosit tak, aby nevypadala jako v kostýmu. To vůbec není samozřejmé.“ – Petra V.
„Šaty jsou krásné, myslím co do střihu, ale ta žlutá nějak nevím. Osobně bych zvolila jiný odstín, třeba jemně růžovou nebo světle modrou. Střih a doplňky ale nemají chybu.“ – Lenka F.
Autorský text redakec In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Princezna Kate zazářila na státním banketu v luxusních šatech: Díky vzácné tiáře vypadala jako z pohádky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.