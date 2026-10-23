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Princezna Kate zazářila na státním banketu v luxusních šatech: Díky vzácné tiaře vypadala jako z pohádky

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Princezna Kate opět potvrdila, že na slavnostních událostech umí zazářit. Na státním banketu na počest ománského sultána oblékla luxusní žlutou róbu, kterou doplnila vzácnou tiárou. Její outfit zaujal nejen zahraniční média, ale také naše čtenáře.
Fotografie princezny Kate

Fotografie princezny Kate

Zdroj: Foto: Ian Jones / Creative Commons / Attribution 2.0, princezna Kate během korunovace krále Karla III.
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 04:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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