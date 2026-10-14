Laurent Mekies prodloužil smlouvu se stájí Red Bull

Francouzský inženýr byl povýšen na současné místo z vedení sesterské stáje Racing Bulls v červenci 2025 po tom, co byl z Red Bullu kvapně „odejit“ Christian Horner. S týmem absolvoval přechod na nové regulace a ne zcela vydařený start této sezóny. Vytrvalá práce se vyplatila a Mekies se s novým okolím i lidmi rychle sžil, o čemž vypovídají i vítězství ve dvou posledních závodních víkendech v Malajsii a v Singapuru. Po tom, co byly prodlouženy kontrakty Maxe Verstappena a Isacka Hadjara se zdá, že s prodloužením Mekiesovy smlouvy do roku 2031 by se do týmu mohla v následujících letech vrátit tolik potřebná stabilita.
„Jsem hrdý, že mi bylo umožněno pokračovat s tímto týmem a rád bych poděkoval ostatním i vedení za důvěru, kterou mi dali,“ konstatoval Mekies. „Je skvělé být ve skupině lidí, která se takovým způsobem dokáže soustředit na jeden společný cíl a tak odhodlaně pro něj pracovat. Spolu s týmy Pierra Wache a Bena Hodgkinsona, které jsou pro nás nejdůležitější, máme silný základ pro další sezóny – a věříme, že tohle je pouze začátek. Do budoucna chceme pokračovat v tom, co jsme dělali vždycky: přemýšlet mimo běžný rámec, být rychlí v naší práci a odvážní v našich rozhodnutích.“
K nově prodlouženému kontraktu se vyjádřili i majitelé Red Bullu Chalerm Yoovidhya a Mark Mateschitz, a konstatovali, že hlavní silou společnosti byli vždy zaměstnanci a fakt, že jim bylo umožněno rozvinout jejich talent. „Takoví lidé pak společně dokáží dosáhnout velkých úspěchů. Laurent hrál stěžejní roli v době, kdy bylo třeba vést měnící se tým a zachovat jeho konkurenceschopnost. Prodloužení smlouvy jen ukazuje naši víru v jeho vedení a vizi. Od budoucnosti očekáváme mnoho a jsme odhodláni v nastavené dynamice pokračovat i dál.“
Pochvalně se o Mekiesových schopnostech vyjádřil i Oliver Mintzlaff, ředitel projektové a investiční společnosti spadající pod Red Bull. „Laurent nám ukázal, že umí vést tým, má strategické myšlení, technickou odbornost a velmi dobře porozuměl tomu, co dělá Red Bull úspěšnou stájí. Kontinuita ve vedení je klíčem pro úspěch, a jsme velmi potěšeni, že právě on povede tým v následující etapě.“