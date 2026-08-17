KVÍZ: Poznáte brněnské sochy? Otestujte znalosti v našem kvízuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
KVÍZ: Poznáte brněnské sochy? Otestujte znalosti v našem kvízu
Jihomoravští hygienici během prázdnin vyrazili na kontroly dětských táborů. Z 84 prověřených akcí našli tři...
V noci pod brněnským hlavním nádražím bylo pořádně rušno. Opilá žena tam nejprve převrhla koš a pak se...
Podobně jako letadla, také auta podrobně dokumentují, co se děje ve chvílích předcházejících nehodě. Znalci...
V sadech u Blatničky znovu začal samosběr rakytníku. Ekologické sady lákají na bio plody plné vitamínů, ze...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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