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Nejen v letadle. Černé skříňky mohou usvědčit viníky nehod na silnicích

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Dennívýzva
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Podobně jako letadla, také auta podrobně dokumentují, co se děje ve chvílích předcházejících nehodě. Znalci umí data z černých krabiček přečíst a učit, zda byl šofér na vině. Odhalí tak i pojistné podvody. Mnoho českých institucí přitom o této technologii zatím neví.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek

Zdroj: Brněnská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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