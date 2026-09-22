Kvíz: České herecké rodiny: Víte, kteří slavní herci jsou příbuzní?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kvíz: České herecké rodiny: Víte, kteří slavní herci jsou příbuzní?
Zapomeňte na maskované vrahy, motorové pily a opuštěné chaty v lese. Nový hororový komiks přichází s...
Nový německý psychologický thriller Past (The Trap) nabízí nepříjemnou podívanou. Seriál natočený podle...
Kultovní příběh o posedlosti a osudové lásce Fantom opery se vrací jako temná romantická podívaná s...
Zkušený režisér Peter Berg brzy na Netflixu uvede další ze svých ambiciózních projektů. Tentokrát se vydává...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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- Zapomeňte na motorové pily i lesní chaty. Nový krvavý horor kombinuje Spielberga s obří vraždící kostrou
- 10 let nevylezla z domu. Když v televizi uviděla vraha své sestry, políčila na něj vlastní past
- Legendární Fantom opery se vrací v temném hororovém kabátě. V hlavní roli zazáří dcera Monicy Bellucci