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Kvíz: České herecké rodiny: Víte, kteří slavní herci jsou příbuzní?

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Některá slavná česká příjmení se v hereckém světě dědí z generace na generaci. Víte ale, kdo je čí otec, matka, sourozenec nebo potomek? Některá spojení jsou naprosto jasná, jiná dokážou překvapit i znalce českého filmu. Zkuste náš kvíz a zjistěte, jak dobře znáte české herecké rodiny.
Kvíz: České herecké rodiny: Víte, kteří slavní herci jsou příbuzní?

Kvíz: České herecké rodiny: Víte, kteří slavní herci jsou příbuzní?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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